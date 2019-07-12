Новости дня

Александр Высокинский принял участие в заседании по подготовке к Универсиаде-2023

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в уральской столице в 2023 году. Об этом сообщает официальный портал города.



В ходе заседания участники группы обсудили итоги визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург, в ходе которого глава государства ознакомился с проектом площадки для Универсиады-2023. Также В. Путин ознакомился с наработками по подготовке к проведению игр. Представленные инициативы президент одобрил.



Как посчитали участники рабочей группы, теперь следует выстроить взаимодействие с федеральным центром по финансовым и организационным вопросам. Одновременно с этим начнется проектирование застройки территории и формирование инженерной инфраструктуры. Необходимые для этого документы должны быть готовы к августу 2019 года.



Напомним, что на закончившейся вчера, 11 июля 2019 года, международной промышленной выставке «Иннопром-2019» глава Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что «основную подготовку к Универсиаде необходимо завершить в I кварте 2023 года».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:18</span><br /><strong>Александр Высокинский принял участие в заседании по подготовке к Универсиаде-2023</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в уральской столице в 2023 году. Об этом сообщает официальный портал города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088359-aleksandr-vysokinskiy-prinyal-uchastie-v-zasedanii-po-podgotovke-k-universiade-2023.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: