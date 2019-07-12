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Александр Высокинский принял участие в заседании по подготовке к Универсиаде-2023

12 июль 2019 (14:18)

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в уральской столице в 2023 году. Об этом сообщает официальный портал города.

В ходе заседания участники группы обсудили итоги визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург, в ходе которого глава государства ознакомился с проектом площадки для Универсиады-2023. Также В. Путин ознакомился с наработками по подготовке к проведению игр. Представленные инициативы президент одобрил.

Как посчитали участники рабочей группы, теперь следует выстроить взаимодействие с федеральным центром по финансовым и организационным вопросам. Одновременно с этим начнется проектирование застройки территории и формирование инженерной инфраструктуры. Необходимые для этого документы должны быть готовы к августу 2019 года.

Напомним, что на закончившейся вчера, 11 июля 2019 года, международной промышленной выставке «Иннопром-2019» глава Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что «основную подготовку к Универсиаде необходимо завершить в I кварте 2023 года».

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