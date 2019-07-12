Важно

В Свердловской области в 1,5 раза выросло число нераскрытых мошенничеств

В Свердловской области по итогам первого полугодия 2019 года на 46,5% увеличилось число нераскрытых преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



К первой половине текущего года оставались нераскрытыми 1 тыс. 899 преступлений по причине отсутствия подозреваемых в деле.



Также, согласно статистике, наибольшее количество преступлений в сфере мошенничества совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (54,3%).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:03</span><br /><strong>В Свердловской области в 1,5 раза выросло число нераскрытых мошенничеств</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В Свердловской области по итогам первого полугодия 2019 года на 46,5% увеличилось число нераскрытых преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088349-v-sverdlovskoy-oblasti-v-15-raza-vyroslo-chislo-neraskrytyh-moshennichestv.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: