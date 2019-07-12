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В Свердловской области в 1,5 раза выросло число нераскрытых мошенничеств

12 июль 2019 (12:03)

В Свердловской области по итогам первого полугодия 2019 года на 46,5% увеличилось число нераскрытых преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

К первой половине текущего года оставались нераскрытыми 1 тыс. 899 преступлений по причине отсутствия подозреваемых в деле.

Также, согласно статистике, наибольшее количество преступлений в сфере мошенничества совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (54,3%).

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