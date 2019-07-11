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В Челябинской области уничтожено 20 тонн запрещенных к ввозу яблок
11 июль 2019 (15:58)
УрБК, Челябинск, 06.05.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области уничтожили 20 т яблок, поступивших из Республики Казахстан по недействительному сертификату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«6 июля 2019 года в рамках межведомственного взаимодействия Управления Россельхознадзора, ПУ ФСБ России по Челябинской области и Челябинской таможней в пункте пропуска ДАПП «Мариинский», расположенном на российско-казахстанском участке границы, приостановлено движение транспортного средства, перевозящего 20 т свежих яблок в сопровождении документов, указывающих на происхождение продукции Республику Казахстан», — говорится в сообщении.
При осмотре видимой части груза установлено, что яблоки упакованы в чёрные коробки из картона, на которых имеются этикетки с указанием производителя и места происхождения. Внешний вид яблок и упаковка схожи с ранее выявляемой и уничтоженной «санкционной» продукцией.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора принято решение об изъятии и уничтожении данной партии яблок. 10 июля, согласно соответствующему указу президента Российской Федерации, на полигоне Увельского утильзавода под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора произведено уничтожение 20 т продукции яблок путем механического раздавливания тяжелой техникой.
«6 июля 2019 года в рамках межведомственного взаимодействия Управления Россельхознадзора, ПУ ФСБ России по Челябинской области и Челябинской таможней в пункте пропуска ДАПП «Мариинский», расположенном на российско-казахстанском участке границы, приостановлено движение транспортного средства, перевозящего 20 т свежих яблок в сопровождении документов, указывающих на происхождение продукции Республику Казахстан», — говорится в сообщении.
При осмотре видимой части груза установлено, что яблоки упакованы в чёрные коробки из картона, на которых имеются этикетки с указанием производителя и места происхождения. Внешний вид яблок и упаковка схожи с ранее выявляемой и уничтоженной «санкционной» продукцией.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора принято решение об изъятии и уничтожении данной партии яблок. 10 июля, согласно соответствующему указу президента Российской Федерации, на полигоне Увельского утильзавода под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора произведено уничтожение 20 т продукции яблок путем механического раздавливания тяжелой техникой.
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