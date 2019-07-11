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В Нижнем Тагиле предприниматель зарегистрировал в помещении около 3,5 тыс. иностранцев
11 июль 2019 (10:56)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Нижнем Тагиле полицией возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, зарегистрировавшего в помещении в Тагилстроевском районе города порядка 3 тыс. 500 тыс. иностранцев. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сотрудники полиции совместно с федеральной службой безопасности установили, что в помещении по улице Балакинская, 1 производится постановка на учет иностранных граждан без их фактического проживания. При силовой поддержке бойцов Росгвардии организатор незаконной деятельности был задержан.
«Подозреваемым оказался местный 56-летний житель. Он, имея в собственности нежилое помещение, с целью извлечения прибыли осуществлял организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ путем их фиктивной постановки на учет. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ — «Организация незаконной миграции», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции совместно с федеральной службой безопасности установили, что в помещении по улице Балакинская, 1 производится постановка на учет иностранных граждан без их фактического проживания. При силовой поддержке бойцов Росгвардии организатор незаконной деятельности был задержан.
«Подозреваемым оказался местный 56-летний житель. Он, имея в собственности нежилое помещение, с целью извлечения прибыли осуществлял организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ путем их фиктивной постановки на учет. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ — «Организация незаконной миграции», — говорится в сообщении.
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