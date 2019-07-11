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В Кушве из-за урагана почти 300 домов остались без электричества

11 июль 2019 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Кушве ликвидируют последствия урагана. Вечером на территории города прошел сильный дождь, порывы ветра достигали 17 м/сек. В результате непогоды в частном секторе города (п. Дачный и п. Южный) произошло отключение электроэнергии в 274 частных жилых домах и нарушение газоснабжения в 28 частных жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Порывами ветра сорваны слабозакрепленные покрытия кровель 4 частных жилых домов, частично повреждены элементы кровель в 8 частных домах. Также были повалены 6 деревьев: 4 — на автодороге Екатеринбург — Серов и 2 — в частном секторе.

«Энергетики принимают все меры к скорейшему восстановлению электроснабжения. Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации города обследуют территорию частного сектора для уточнения повреждений строений и оказания помощи жителям», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС освободили от поваленных деревьев автодорогу на 195 км трассы Екатеринбург — Серов и частный сектор. Электроснабжение в пос. Дачный уже восстановлено в полном объеме, без электроснабжения остаются 210 частных жилых домов в пос. Южный. Восстановление газоснабжения будет проводиться сегодня.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 23 человека, 7 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.

Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших в результате непогоды нет.

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