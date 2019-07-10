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«Злостные» неплательщики задолжали за услуги ЖКХ порядка 1,67 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.07.2019. Число «злостных» неплательщиков за услуги ЖКХ, информация о которых была передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), достигло 31,5 тыс. человек. Задолженность этих граждан составила около 1,67 млрд руб. При этом средний размер их долга находится на уровне 43 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.



По состоянию на 1 июня 2019 года количество предприятий ЖКХ, передающих на постоянной основе в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данные о неплательщиках, за год увеличилось на 15,6% и достигло 141 организацию из 48 регионов РФ.



«Как показывает практика, около половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории. Во многом это объясняется тем, что передача данных о долгах за ЖКУ в НБКИ не позволяет данным гражданам претендовать в дальнейшем на кредитные ресурсы банков, МФО, ломбардов и прочих кредиторов», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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