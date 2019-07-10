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Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Среднемесячная зарплата в Свердловской области в мае 2019 года составила 41 тыс. 689,2 руб., что на 8,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Зарплата в здравоохранении за год выросла на 13,1% (до 41 тыс. 671,7 руб.), в строительном секторе — на 5,4% (до 34 тыс. 538,9 руб.), в обрабатывающих производствах — на 12,8% (до 45 тыс. 792,7 руб.), в оптовой и розничной торговле — на 3% (до 32 тыс. 174,8 руб.), в финансовой и страховой сферах — на 7,6% (до 62 тыс. 176,5 руб.), в сфере транспортировки и хранения — на 4,8% (до 49 тыс. 526,4 руб.).

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