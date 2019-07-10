Новости дня

Электронный паспорт в России могут внедрить с 2022 года

УрБК, Москва, 10.07.2019. Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва».



«Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы к электронному паспорту, но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято», — сказал М. Акимов.



По его словам, модель будущего документа уже согласована с силовыми ведомствами.



«То, что мы будем предлагать руководству в отношении дизайна, записей, форм-фактора, у нас есть уверенность и согласованная с МВД, Федеральной службой безопасности и другими нашими структурами есть согласованная модель», — сообщил М. Акимов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:53</span><br /><strong>Электронный паспорт в России могут внедрить с 2022 года</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.07.2019. Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088283-elektronnyy-pasport-v-rossii-mogut-vnedrit-s-2022-goda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: