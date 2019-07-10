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Электронный паспорт в России могут внедрить с 2022 года
10 июль 2019 (13:53)
УрБК, Москва, 10.07.2019. Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы к электронному паспорту, но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято», — сказал М. Акимов.
По его словам, модель будущего документа уже согласована с силовыми ведомствами.
«То, что мы будем предлагать руководству в отношении дизайна, записей, форм-фактора, у нас есть уверенность и согласованная с МВД, Федеральной службой безопасности и другими нашими структурами есть согласованная модель», — сообщил М. Акимов.
«Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы к электронному паспорту, но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято», — сказал М. Акимов.
По его словам, модель будущего документа уже согласована с силовыми ведомствами.
«То, что мы будем предлагать руководству в отношении дизайна, записей, форм-фактора, у нас есть уверенность и согласованная с МВД, Федеральной службой безопасности и другими нашими структурами есть согласованная модель», — сообщил М. Акимов.
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