«Иннопром-2019»: курс на цифровое производство

В Екатеринбурге сегодня, 8 июля 2019 года, начали работать стенды X международной промышленной выставки «Иннопром». Основная тема мероприятия — «Цифровое производство: интегрированные решения». В выставке принимают участие 600 индустриальных компаний из 20 стран мира.В торжественной церемонии открытия, которая состоялась 7 июля, приняли участие министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«За десять лет, прошедшие с начала ее проведения, эта площадка добилась всеобщего признания в индустриальном мире, привлекая около 50 тыс. участников. Свыше 600 высокотехнологичных компаний-экспонентов презентуют здесь свои самые последние новинки, и мы будем иметь честь принимать гостей, представляющих более 90 стран мира», — сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, приветствуя участников мероприятия.В первый день работы «Иннопрома» ключевыми мероприятиями стали сессия «Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции», Российско-Австрийский промышленный форум, где обсудили экологически безопасные технологии, а также Российско-Турецкий промышленный форум, где предметом обсуждения стало сотрудничество стран в области инвестиций и торговли.На стенде Екатеринбурга, принимающего гостей выставки, подготовлена обширная программа работы. Уже сегодня глава города Александр Высокинский не только открыл стенд, но и подписал ряд соглашений. На следующий день здесь состоится заседание координационного совета администрации Екатеринбурга по инвестициям. Затем пройдет презентация материалов конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в районе Академический.Участники «Иннопрома-2019» представили на своих стендах новейшие разработки и самые передовые промышленные технологии.Так, «Росатом» продемонстрировал современнейшие накопители энергии как для внутризаводского и логистического электротранспорта, так и для пассажирского, а также катализаторы, фильтры для различных отраслей.ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) представил линейку высокопрочных износостойких марок стали. По словам его представителей, новые виды стали были освоены в рамках импортозамещения, и больше она пока не производится нигде.«Евраз» продемонстрировал IT-решения, внедренные за последние годы на различных этапах производства. Например, была модернизирована доменная печь, в результате чего в 2,5 раза снизилась остаточная запыленность воздуха (менее 20 мг на кв. м.), а автоматизированное управление позволило определять оптимальный технологический режим и управлять доменной плавкой без участия человека, контролируя и анализируя более 12 тыс. параметров. Строительство печи заняло 1,5 года, а инвестиции составили 196 млн долл. США.Посетители стенда «Евраза» также получили возможность побывать на производстве в виртуальном режиме, сфотографироваться с «эффектом присутствия» (3D) в импровизированном лесо-балочном цехе и шахте.Группа ЧТПЗ презентовала программу комплексного развития и благоустройства городской среды Первоуральска. Соглашение о создании и реализации этой программы было подписано компанией с правительством Свердловской области, городом Первоуральском и Центром аналитики города в июне, а уже сейчас она представлена на стенде группы. Посетители стенда смогли в виртуальном режиме посетить экскурсию по Первоуральску будущего и современным производствам Белой металлургии.СКБ-банк представил оборудование для сбора биометрических данных. Любой посетитель стенда банка может пройти эту процедуру прямо на месте. Также внимание большого числа посетителей привлек сотрудник-робот, фотографирующий гостей и моментально отправляющий им фотоснимок по электронной почте.Кроме того, на «Иннопроме» представили свои последние разработки такие крупные компании как «Ростех», «Сбербанк», НАМИ, «Алмаз-Антей», 1С, «Авиатех», «Газпром», «Уральские авиалинии», «СКБ-банк», ГК «Вагонмаш» и многие другие.Помимо российских компаний в выставке приняли участие и иностранные. Страной-партнером в этом году выступила Турция. Также в выставке примут участие национальные экспозиции 14 стран: Австрии, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Южно-Африканской республики, Китая, Японии, Тайваня, Венгрии, Германии, Кореи, Беларуси и Казахстана.