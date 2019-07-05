Новости дня

В Екатеринбурге заморожено строительство 140 тыс. кв. метров офисных площадей

5 июль 2019 (15:58)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. По итогам I квартала в Екатеринбурге в стадии строительства находится 214 тыс. кв. метров офисных площадей. Из них 140 тыс. кв. метров — замороженные объекты. Об этом УрБК сообщил аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Константин Октаев.

По его словам, на рынке бизнес-центров Екатеринбурга наблюдается дефицит качественных площадей.

«В 2018 — начале 2019 года мы видим ситуацию, когда на фоне стабилизировавшихся арендных ставок, объем поглощения словно «упирается» в ограниченную емкость предложения. Рынок, который не предлагает принципиально нового продукта может оказаться выключенным из дальнейшего процесса разделения труда в рамках российской межрегиональной конкуренции. Среди площадей класса «В», которые были крайне востребованы в начале десятилетия, на сегодняшний день уже высока доля морально и физически устаревающих зданий. Многие из них уже не обеспечивают достаточного уровня комфорта и управления», — считает аналитик УПН.

При этом среди заполненных в последние годы крупными компаниями офисных зданий класса «В+» немало построенных ими же для собственной эксплуатации. Это является следствием того, что рынок не смог своевременно предложить им соответствующего по качеству продукта, полагает К. Октаев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: