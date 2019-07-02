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Александр Высокинский: Для Екатеринбурга проведение Универсиады будет шансом укрепить свои позиции как центра спорта и культуры

2 июль 2019 (17:11)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что в Екатеринбурге пройдет самая лучшая Универсиада в истории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Решение принято, Универсиада будет проходить в Екатеринбурге. Для нас это большая ответственность с точки зрения необходимости подготовки всех объектов и мероприятий за предстоящие 3-4 года. И безусловно, эту работу нужно начинать уже завтра. Для города это более чем серьезный шанс укрепить свои позиции не только как центра спорта, но и как культурного центра и в целом города, обладающего функциями мировых городов. К нам приедет огромное количество людей из других стран и к нам приедет будущее этих стран. Важно, чтобы тем людям, которые приедут в наш город, у нас понравилось, остались положительные эмоции. Поэтому мы планируем культурные мероприятия, фестивали и другие мероприятия в рамках Универсиады. В целом, мы вместе с городским сообществом и при поддержке правительства Свердловской области сделали огромный шаг вперед, Екатеринбург получил право на проведение грандиозного события. Сейчас очень важно, чтобы мы смогли это право реализовать и сделать нашу Универсиаду лучшей в истории», — сказал Александр Высокинский.

На заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), которое состоялось во вторник, 2 июля, Екатеринбург был выбран городом, где пройдет Универсиада в 2023 году.

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