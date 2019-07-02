В Академическом районе Екатеринбурга первый житель ЖК «Близкий» получил ключи от квартиры

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Екатеринбурге состоялась презентация первых домов ЖК «Близкий», приуроченная к десятилетию со дня ввода в эксплуатацию первого комплекса домов Академического района. Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «РСГ-Академическое» (застройщик района) Павел Петриченко вручил ключи первому владельцу квартиры в жилом комплексе.«Отмечу, что сегодня у нас юбилей: ровно десять лет назад были сданы первые дома в Академическом районе. И сегодня это район, в котором уже живет более 70 тыс. человек. Мы очень комплексно подходим к развитию территории, вместе с жилыми домами у нас строится и собственная ТЭЦ, и детские сады, школы, зеленые зоны, торговые центры. Сейчас мы сдаем первые дома в ЖК «Близкий». Надеюсь, что это будет очень хороший продукт», — сказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.По его словам, в квартале строится школа на 1,3 тыс. мест, которая, согласна планам, в сентябре следующего года будет уже лицензирована. Также запланировано строительство двух детских садов на 250 и на 300 мест. Один из них уже строится. Виктор Кривошеин также отметил безопасность дворов квартала: они закрыты для въезда автотранспорта и находятся под видеонаблюдением 3,5 тыс. камер.