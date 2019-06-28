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В Челябинской области в выходные дни ожидается 4-5 класс пожарной опасности

УрБК, Челябинск, 28.06.2019. В Челябинской области по данным Росгидромета в выходные дни прогнозируется дефицит осадков, повышение дневных температур и преобладание 4-5 классов пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления лесами Южного Урала.



Все службы, задействованные в тушении лесных пожаров, переходят на работу в усиленном режиме. Наземное патрулирование будут выполнять более 190 оперативных групп. Рейды по своевременному пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах продолжат осуществляться в ежедневном режиме на территории всей области.



Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 400 лесных пожаров на площади 8 тыс. 302 га.

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