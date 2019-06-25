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Суд оштрафовал главу Верхотурья на 50 тыс. рублей за нарушения при муниципальных закупках
25 июнь 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Суд оштрафовал на 50 тыс. руб. главу городского округа Верхотурский Алексея Лиханова за нарушения законодательства о муниципальных закупках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Несоблюдение требований закона было обнаружено при проверке контракта на ремонт водоочистных сооружений, который администрация округа заключила в 2018 году.
«Заказ на выполнение работ по ремонту системы водоподготовки с устройством защитных сооружений для оборудования скважины размещен неконкурентным способом, то есть без проведения конкурса или аукциона, и заключен с единственным поставщиком», — говорится в сообщении.
По итогам проверки в отношении А. Лиханова было возбуждено административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика), в случае, если определение подрядчика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона».
Несоблюдение требований закона было обнаружено при проверке контракта на ремонт водоочистных сооружений, который администрация округа заключила в 2018 году.
«Заказ на выполнение работ по ремонту системы водоподготовки с устройством защитных сооружений для оборудования скважины размещен неконкурентным способом, то есть без проведения конкурса или аукциона, и заключен с единственным поставщиком», — говорится в сообщении.
По итогам проверки в отношении А. Лиханова было возбуждено административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика), в случае, если определение подрядчика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона».
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