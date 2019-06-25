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Суд оштрафовал главу Верхотурья на 50 тыс. рублей за нарушения при муниципальных закупках

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Суд оштрафовал на 50 тыс. руб. главу городского округа Верхотурский Алексея Лиханова за нарушения законодательства о муниципальных закупках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Несоблюдение требований закона было обнаружено при проверке контракта на ремонт водоочистных сооружений, который администрация округа заключила в 2018 году.



«Заказ на выполнение работ по ремонту системы водоподготовки с устройством защитных сооружений для оборудования скважины размещен неконкурентным способом, то есть без проведения конкурса или аукциона, и заключен с единственным поставщиком», — говорится в сообщении.



По итогам проверки в отношении А. Лиханова было возбуждено административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения подрядчика, в том числе решения о закупке работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика), в случае, если определение подрядчика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона».

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