Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в бюджет Верхотурья 8,7 млн рублей на автобусы для пассажиров «Ласточек»

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о том, чтобы в бюджет Верхотурья перечислили 8 млн 700 тыс. руб. на покупку двух автобусов для муниципальных маршрутов. Новые рейсы будут перевозить пассажиров «Ласточек», сообщает департамент информационной политики региона.



Согласно документу, деньги будут направлены муниципалитету из резервного фонда Свердловской области в виде межбюджетного трансферта. По словам главы Верхотурья Алексея Лиханова, новый транспорт станет комфортным средством перемещения для гостей города.



«Автобусный парк муниципального предприятия, которое занимается перевозками в пределах Верхотурья, сильно изношен, есть машины 2008 года. Мы его стараемся постепенно обновлять, но средств местного бюджета для этого недостаточно. Благодаря запуску нового маршрута «Ласточки», который появился по инициативе губернатора, мы уже в ближайшее время ожидаем рост числа паломников и туристов. Конечно, хотелось бы иметь более приличный транспорт для гостей города. На предоставленные деньги мы купим два автобуса, этого будет достаточно на первое время», — сообщил он.



Кроме того, Верхотурье ежегодно получает поддержку областного бюджета на обновление транспортного парка и покупку коммунальной техники. Также в ближайшем времени планируется приобретение комбинированной дорожной машины для обеспечения надлежащего состояния городских дорог.