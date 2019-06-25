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МЧС предупреждает южноуральцев о надвигающихся грозах, граде и штормовом ветре
25 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Челябинск, 25.06.2019. В Челябинской области 25 июня синоптики прогнозируют грозы, град, отдельные порывы ветра до 20 м/с, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.
«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.
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