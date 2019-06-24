Новости дня
«МегаФон» запустил для новых абонентов тарифов «Включайся!» 100% кэшбэк
24 июнь 2019 (17:42)
УрБК, Москва, 24.06.2019. В марте «МегаФон» первым на российском рынке предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Новым абонентам тарифов «Включайся!» доступен кэшбэк в 100%. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
С 24 июня все новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают возможность вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.
«Например, абонентская плата на тарифе «Включайся! Выбирай» составляет от 350 руб. в месяц. Активировав программу 100% кэшбэка в один клик в Личном кабинете, абонент может в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с «МегаФоном», а также вернуть себе 100% расходов за второй полный календарный месяц. С начала третьего календарного месяца сотрудничества абонент может возвращать себе 20% от расходов ежемесячно», — говорится в сообщении.
Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона», цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы от «МегаФон Музыка».
Если потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи. Это даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.
«В марте 2019 года «МегаФон» впервые на рынке запустил уникальную услугу — 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие четыре месяца мы увидели, что наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно тратят эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит — наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
С 24 июня все новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают возможность вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.
«Например, абонентская плата на тарифе «Включайся! Выбирай» составляет от 350 руб. в месяц. Активировав программу 100% кэшбэка в один клик в Личном кабинете, абонент может в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с «МегаФоном», а также вернуть себе 100% расходов за второй полный календарный месяц. С начала третьего календарного месяца сотрудничества абонент может возвращать себе 20% от расходов ежемесячно», — говорится в сообщении.
Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона», цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы от «МегаФон Музыка».
Если потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи. Это даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.
«В марте 2019 года «МегаФон» впервые на рынке запустил уникальную услугу — 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие четыре месяца мы увидели, что наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно тратят эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит — наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Почти 50 тыс. жителей Уральского региона подключили кэшбэк от компании «МегаФон»
- Компания «МегаФон» предлагает уральцам 20% кэшбэк за мобильную связь
- «МегаФон» запускает быстрый безлимитный интернет на тарифах «Включайся!»
- «МегаФон» предлагает приобрести два смартфона Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного
- В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис