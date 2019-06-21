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Персонал Белоярской АЭС совершенствует культуру безопасности в соответствии с лучшими мировыми практиками
21 июнь 2019 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На Белоярской АЭС (является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» ГК «Росатом») представители Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), завершили миссию поддержки по теме «Оценка состояния и повышения уровня культуры безопасности».
Как сообщает Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС, целями визита были обмен опытом и знаниями, а также повышение компетенций персонала атомной станции на основе лучших мировых практик.
«Любая оценка станции со стороны международных экспертов помогает нам «вырасти», развивать наши компетенции», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.
Руководитель команды экспертов Конрад Дюбэ поблагодарил руководство атомной электростанции за приглашение для проведения миссии поддержки.
«Наша команда уже провела такую миссию в центральном аппарате Концерна «Росэнергоатом» и практически на всех российских АЭС, Белоярская АЭС — одна из завершающих цикл этих визитов. Это прекрасная инициатива, которая свидетельствует об открытости вашей компании и желании улучшить производственную деятельность. Успеху миссии поддержки способствовали открытость, прямота, честность. Мы сделали наблюдения в процессе обходов, провели фокус-групповые интервью с рабочими, инженерно-техническими сотрудниками, линейными руководителями Белоярской АЭС по тематике культуры безопасности, работали с документами. Затем проанализировали собранный массив информации и составляем отчет, в котором определяем пути дальнейшего развития культуры безопасности», — подчеркнул Конрад Дюбэ.
В команде экспертов были представители ВАО АЭС, Концерна «Росэнергоатом» и ряда других зарубежных и российских организаций. Среди них, например, Европейское объединенное агентство железных дорог, которое, хотя и не относится к атомной отрасли, но также активно использует в своей работе принципы культуры безопасности.
В рамках обходов 3-го и 4-го энергоблоков Белоярской АЭС эксперты провели наблюдения за работой операторов реакторного отделения и машинистов турбинного отделения, выполнением регламентных переключений. Провели фокус-групповые исследования исполнителей и линейных руководителей, интервью с заместителями главного инженера, с начальниками основных цехов и отделов.
По итогам миссии поддержки подготовлен предварительный отчет, работа над которым будет продолжена, и окончательную форму он обретет через месяц. Рекомендации экспертов помогут Белоярской АЭС в дальнейшем развитии культуры безопасности, а значит — в обеспечении надежной и безопасной эксплуатации оборудования.
Отметим, что данное мероприятие на Белоярской АЭС является частью общей программы ассист-визитов (один из трех форматов проведения миссий технической поддержки) ВАО АЭС — МЦ по культуре безопасности, которая в течение нескольких лет должна быть реализована на всех атомных электростанциях Концерна «Росэнергоатом».
Как сообщает Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС, целями визита были обмен опытом и знаниями, а также повышение компетенций персонала атомной станции на основе лучших мировых практик.
«Любая оценка станции со стороны международных экспертов помогает нам «вырасти», развивать наши компетенции», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.
Руководитель команды экспертов Конрад Дюбэ поблагодарил руководство атомной электростанции за приглашение для проведения миссии поддержки.
«Наша команда уже провела такую миссию в центральном аппарате Концерна «Росэнергоатом» и практически на всех российских АЭС, Белоярская АЭС — одна из завершающих цикл этих визитов. Это прекрасная инициатива, которая свидетельствует об открытости вашей компании и желании улучшить производственную деятельность. Успеху миссии поддержки способствовали открытость, прямота, честность. Мы сделали наблюдения в процессе обходов, провели фокус-групповые интервью с рабочими, инженерно-техническими сотрудниками, линейными руководителями Белоярской АЭС по тематике культуры безопасности, работали с документами. Затем проанализировали собранный массив информации и составляем отчет, в котором определяем пути дальнейшего развития культуры безопасности», — подчеркнул Конрад Дюбэ.
В команде экспертов были представители ВАО АЭС, Концерна «Росэнергоатом» и ряда других зарубежных и российских организаций. Среди них, например, Европейское объединенное агентство железных дорог, которое, хотя и не относится к атомной отрасли, но также активно использует в своей работе принципы культуры безопасности.
В рамках обходов 3-го и 4-го энергоблоков Белоярской АЭС эксперты провели наблюдения за работой операторов реакторного отделения и машинистов турбинного отделения, выполнением регламентных переключений. Провели фокус-групповые исследования исполнителей и линейных руководителей, интервью с заместителями главного инженера, с начальниками основных цехов и отделов.
По итогам миссии поддержки подготовлен предварительный отчет, работа над которым будет продолжена, и окончательную форму он обретет через месяц. Рекомендации экспертов помогут Белоярской АЭС в дальнейшем развитии культуры безопасности, а значит — в обеспечении надежной и безопасной эксплуатации оборудования.
Отметим, что данное мероприятие на Белоярской АЭС является частью общей программы ассист-визитов (один из трех форматов проведения миссий технической поддержки) ВАО АЭС — МЦ по культуре безопасности, которая в течение нескольких лет должна быть реализована на всех атомных электростанциях Концерна «Росэнергоатом».
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