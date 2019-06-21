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Персонал Белоярской АЭС совершенствует культуру безопасности в соответствии с лучшими мировыми практиками

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На Белоярской АЭС (является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» ГК «Росатом») представители Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), завершили миссию поддержки по теме «Оценка состояния и повышения уровня культуры безопасности».



Как сообщает Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС, целями визита были обмен опытом и знаниями, а также повышение компетенций персонала атомной станции на основе лучших мировых практик.



«Любая оценка станции со стороны международных экспертов помогает нам «вырасти», развивать наши компетенции», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.



Руководитель команды экспертов Конрад Дюбэ поблагодарил руководство атомной электростанции за приглашение для проведения миссии поддержки.



«Наша команда уже провела такую миссию в центральном аппарате Концерна «Росэнергоатом» и практически на всех российских АЭС, Белоярская АЭС — одна из завершающих цикл этих визитов. Это прекрасная инициатива, которая свидетельствует об открытости вашей компании и желании улучшить производственную деятельность. Успеху миссии поддержки способствовали открытость, прямота, честность. Мы сделали наблюдения в процессе обходов, провели фокус-групповые интервью с рабочими, инженерно-техническими сотрудниками, линейными руководителями Белоярской АЭС по тематике культуры безопасности, работали с документами. Затем проанализировали собранный массив информации и составляем отчет, в котором определяем пути дальнейшего развития культуры безопасности», — подчеркнул Конрад Дюбэ.



В команде экспертов были представители ВАО АЭС, Концерна «Росэнергоатом» и ряда других зарубежных и российских организаций. Среди них, например, Европейское объединенное агентство железных дорог, которое, хотя и не относится к атомной отрасли, но также активно использует в своей работе принципы культуры безопасности.



В рамках обходов 3-го и 4-го энергоблоков Белоярской АЭС эксперты провели наблюдения за работой операторов реакторного отделения и машинистов турбинного отделения, выполнением регламентных переключений. Провели фокус-групповые исследования исполнителей и линейных руководителей, интервью с заместителями главного инженера, с начальниками основных цехов и отделов.



По итогам миссии поддержки подготовлен предварительный отчет, работа над которым будет продолжена, и окончательную форму он обретет через месяц. Рекомендации экспертов помогут Белоярской АЭС в дальнейшем развитии культуры безопасности, а значит — в обеспечении надежной и безопасной эксплуатации оборудования.



Отметим, что данное мероприятие на Белоярской АЭС является частью общей программы ассист-визитов (один из трех форматов проведения миссий технической поддержки) ВАО АЭС — МЦ по культуре безопасности, которая в течение нескольких лет должна быть реализована на всех атомных электростанциях Концерна «Росэнергоатом».

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