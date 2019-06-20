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Через Кольцовскую таможню пытались ввезти 10 кг незадекларированного чая из Узбекистана
20 июнь 2019 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Пассажир рейса Ташкент — Екатеринбург пытался провезти через Кольцовскую таможню 10 кг зеленого чая одного сорта. Сначала он сообщил, что везет его для себя, но позже выяснилось, что для продажи. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Если бы мужчина вез чай в обычной заводской упаковке и различных сортов, то еще можно было бы предположить, что он заядлый любитель чая. Но десять килограммов, расфасованных по пакетам, больше похожи уже на коммерческую партию. В итоге он и сам признался, что везет чай для продажи в своем кафе в Нижнем Тагиле», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
Товар изъяли и отправили на экспертизу для определения цены. Мужчину ждет штраф от одной второй до двукратной стоимости чая.
«Если бы мужчина вез чай в обычной заводской упаковке и различных сортов, то еще можно было бы предположить, что он заядлый любитель чая. Но десять килограммов, расфасованных по пакетам, больше похожи уже на коммерческую партию. В итоге он и сам признался, что везет чай для продажи в своем кафе в Нижнем Тагиле», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
Товар изъяли и отправили на экспертизу для определения цены. Мужчину ждет штраф от одной второй до двукратной стоимости чая.
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