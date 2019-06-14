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Налоговая служба заблокировала счета предприятия «Уралбиофарм» бизнесмена Малика Гайсина

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Налоговая служба заблокировала счета одного из активов уральского предпринимателя Малика Гайсина. Ограничения на операцию с банковскими счетами наложены на ОАО «Уралбиофарм».



В частности, о блокировке счетов сообщается в системе «Контур.Фокус». В выписке за 13 июня говорится, что решение о блокировке счетов направляла ИФНС. «Это означает, что в отношении данной организации Инспекция ФНС направляла в банки свое решение о частичном или полном прекращении расходных организаций по счетам (статья 76 НК РФ)», — говорится в сообщении системы.



Согласно официальной информации, банками-партнерами «Уралбиофарма» в разное время являлись Сбербанк, ВТБ, СКБ-банк, Альфа-Банк, «Возрождение», «Уралсиб», банки «КУБ» и «Вятич».



Юридическим адресом ОАО «Уралбиофарм» указана улица Машиностроителей, 31а в Екатеринбурге. Соответственно, требование о блокировке его счетов направляла Инспекция ФНС России по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга.



Основным видом деятельности ОАО «Уралбиофарм» является производство фармацевтических субстанций. На сайте предприятия говорится, что всего оно выпускает около 40 наименований препаратов двадцати фармакотерапевтических групп. Одна из наиболее известных: линейка противопростудных препаратов «Пентафлуцин».



Уставный капитал предприятия составляет 200,1 млн руб., а его гендиректором является Малик Гайсин. Официально он руководит производством, которое приватизировали в 1993 году, последние девять лет.

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