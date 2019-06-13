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Таможенники обнаружили в багаже пассажиров аэропорта Кольцово запчасти для хлебопечей
13 июнь 2019 (17:40)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Таможенники в аэропорту Кольцово обнаружили в багаже пассажиров рейса из Средней Азии 55 приборов контроля температуры для хлебопечей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Мужчины везли приборы общим весом почти 15 килограммов. Таможенникам нарушители рассказали, что везут температурные датчики для друга, который выпекает хлеб в Каменске-Уральском. Таких запчастей, по словам пассажиров, в России нет. А о том, что товары для коммерческих целей нужно декларировать, они не знали», — говорится в сообщении.
Товары были изъяты. Сейчас ведется административное расследование.
«Эти пассажиры могли бы сдать запчасти на временное хранение и подать декларацию на товары. После уплаты таможенной пошлины можно законно забрать», — цитирует пресс-служба слова начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрия Шишкина.
«Мужчины везли приборы общим весом почти 15 килограммов. Таможенникам нарушители рассказали, что везут температурные датчики для друга, который выпекает хлеб в Каменске-Уральском. Таких запчастей, по словам пассажиров, в России нет. А о том, что товары для коммерческих целей нужно декларировать, они не знали», — говорится в сообщении.
Товары были изъяты. Сейчас ведется административное расследование.
«Эти пассажиры могли бы сдать запчасти на временное хранение и подать декларацию на товары. После уплаты таможенной пошлины можно законно забрать», — цитирует пресс-служба слова начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрия Шишкина.
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