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Таможенники обнаружили в багаже пассажиров аэропорта Кольцово запчасти для хлебопечей

13 июнь 2019 (17:40)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Таможенники в аэропорту Кольцово обнаружили в багаже пассажиров рейса из Средней Азии 55 приборов контроля температуры для хлебопечей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Мужчины везли приборы общим весом почти 15 килограммов. Таможенникам нарушители рассказали, что везут температурные датчики для друга, который выпекает хлеб в Каменске-Уральском. Таких запчастей, по словам пассажиров, в России нет. А о том, что товары для коммерческих целей нужно декларировать, они не знали», — говорится в сообщении.

Товары были изъяты. Сейчас ведется административное расследование.

«Эти пассажиры могли бы сдать запчасти на временное хранение и подать декларацию на товары. После уплаты таможенной пошлины можно законно забрать», — цитирует пресс-служба слова начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрия Шишкина.

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