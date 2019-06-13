Новости дня

ЧТПЗ подтвердил статус соответствия стандартам «Газпрома»

УрБК, Челябинск, 13.06.2019. Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) подтвердил статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба компании.



В рамках аудита изучили основные бизнес-процессы, деятельность производственных цехов и подразделений. По итогам проверки интегрированная система менеджмента ЧТПЗ признана соответствующей новой версии СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации (СДС) «ИНТЕРГАЗСЕРТ».



Одним из этапов сертификации стал анализ индекса деловой репутации, определяющий уровень доверия к компании. Данный показатель позволяет потребителям минимизировать риски при заключении договоров и выбрать добросовестного поставщика продукции на основании рейтинга. В 2019 году аттестованные ПАО «Газпром» эксперты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» высоко оценили деловую репутацию ЧТПЗ.



«ПАО «Газпром» на протяжении многих лет является одним из наших ключевых партнеров. Мы не только осуществляем поставку труб большого диаметра для стратегических проектов компании, но реализуем совместные программы научно-технического сотрудничества, направленные на обеспечение перспективных потребностей топливно-энергетического комплекса в высококачественной продукции. Успешная пролонгация статуса надежного поставщика для проектов ПАО «Газпром» в очередной раз доказывает правильность выбранного Группой ЧТПЗ вектора развития в рамках программы клиентоцентричной трансформации «ВЫ:ДВИЖЕНИЕ», — комментирует генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ создана ПАО «Газпром» в 2016 году для подтверждения соответствия продукции, работ, услуг и интегрированных систем менеджмента предприятий корпоративным требованиям ПАО «Газпром», межгосударственным и национальным стандартам. С 2017 года сертификация в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» является обязательным условием поставки трубной продукции в адрес ПАО «Газпром» и его дочерних компаний.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:53</span><br /><strong>ЧТПЗ подтвердил статус соответствия стандартам «Газпрома»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 13.06.2019. Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) подтвердил статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087645-chtpz-podtverdil-status-sootvetstviya-standartam-gazproma.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: