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ЦБ введет новые меры для ограничения роста рынка потребительского кредитования

УрБК, Москва, 13.06.2019. Банк России принял решение ввести новые ограничения для кредитных организаций, которые работают на рынке потребительского кредитования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



С 1 октября 2019 года финансовые организации будут обязаны при выдаче займов учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. При расчете ПДН банки должны опираться на сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах из бюро кредитных историй. За предоставление займов физлицам с высокой долговой нагрузкой банкам придется уплачивать дополнительные надбавки к коэффициентам риска.



Нововведения сделают все виды потребительских кредитов для банков дороже, так как под них придется формировать дополнительные резервы.

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