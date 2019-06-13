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ЦБ введет новые меры для ограничения роста рынка потребительского кредитования

13 июнь 2019 (13:05)

УрБК, Москва, 13.06.2019. Банк России принял решение ввести новые ограничения для кредитных организаций, которые работают на рынке потребительского кредитования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 1 октября 2019 года финансовые организации будут обязаны при выдаче займов учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. При расчете ПДН банки должны опираться на сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах из бюро кредитных историй. За предоставление займов физлицам с высокой долговой нагрузкой банкам придется уплачивать дополнительные надбавки к коэффициентам риска.

Нововведения сделают все виды потребительских кредитов для банков дороже, так как под них придется формировать дополнительные резервы.

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