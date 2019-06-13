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Отмену долевого строительства в РФ могут перенести на 1 октября

УрБК, Москва, 13.06.2019. Отмену долевого строительства в России могут перенести на 1 октября 2019 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника совещания у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.



Сегодня предполагается, что застройщики лишатся возможности получать деньги дольщиков напрямую с 1 июля. Их средства будут зачисляться на специальный банковский счет (эскроу-счет), а финансироваться строительство будет за счет кредитов. В апреле правительство РФ выпустило постановление, согласного которому исключением станут объекты, построенные более чем на 30% и распроданные более чем на 10%.



Ранее в Минстрое говорили, что 70% возводимых в России домов будут достраиваться по договорам долевого участия и после 1 июля.

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