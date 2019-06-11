Рынок ИСЖ ждет двойное снижение

В последние годы российский рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) рос взрывными темпами. Большинство крупных банков умело продвигали этот инструмент как альтернативу депозитам. Чаще всего полис ИСЖ предлагают оформить гражданам, у которых заканчивается срок вклада. Сотрудники кредитных организаций во многих случаях вводят своих клиентов в заблуждение, обещая более высокую доходность при минимальных рисках. На спорные методы продаж ИСЖ уже обратил внимание Банк России. Регулятор разработал комплекс мер для повышения прозрачности процедуры оформления полисов. В результате аналитики прогнозируют сокращение рынка ИСЖ в 2019 году на 50%.Отметим, что в России первые полисы инвестиционного страхования появились в 2010 году. Наиболее активно этот инструмент стал развиваться с 2015 года. В настоящее время более 90% договоров ИСЖ в России заключается при посредничестве кредитных организаций — агентов страховщиков.Инвестиционное страхование жизни — это страховка, которая одновременно является инвестиционным продуктом. Клиент имеет возможность заработать дополнительный доход, зависящий от колебания базового актива, который он выбирает самостоятельно. Это могут быть акции российских и зарубежных компаний, облигации, драгоценные металлы, курс долл. США, фондовый индекс и так далее.Как правило, клиентам предлагают заключить договор на 3-5 лет. После истечения этого срока им гарантированно возвращают 100% от стоимости полиса. Если стоимость базового актива вырастет, то клиент получит дополнительный доход, если снизится — не получит. На время действия полиса жизнь его владельца застрахована: в случае его смерти по естественным причинам наследники получат полную страховую сумму, в случае смерти от несчастного случая — двукратную или трехкратную сумму.Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» отмечают, что далеко не все покупатели полисов ИСЖ знают о рисках этого финансового инструмента. Однако в ближайшее время ситуация должна кардинально измениться.«По итогам 2019 года крупнейший драйвер прошлых лет — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — может сократиться на 50%. С апреля 2019 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты», — говорится в исследовании «Рынок банкострахования: рост перед падением», которое подготовили аналитики «Эксперт РА».В начале июня в Банке России предложили создать паспорта для всех финансовых продуктов. Одна из главных целей этого нововведения — пресечь манипулирование информацией на рынке ИСЖ. Реализация этой инициативы приведет к тому, что многие потенциальные клиенты, взвесив все «за» и «против», откажутся от заключения договора.Еще одной причиной резкого сокращения рынка инвестиционного страхования в долгосрочной перспективе может стать разочарование действующих клиентов в доходности этого финансового инструмента.«Договоры ИСЖ стали массово заключаться несколько лет назад. Сейчас у первых клиентов подходит срок окончания договоров. Они будут видеть реальную доходность своих вложений и делать выводы. Очевидно, что многие клиенты не будут продлевать свои договоры. Ранее некоторые из них попались на уловки менеджеров по продажам, которые показывали им красивые графики за предыдущее время. При этом многие риски замалчивались. Люди заключали договор, а потом об этом жалели», — рассказал УрБК независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.По его словам, российские банки получают хорошую комиссию за каждую сделку ИСЖ. Во многих случаях менеджеры пользуются низкой финансовой грамотностью населения и навязывают страховые полисы.Как отмечают эксперты, будущее ИСЖ в России под большим вопросом. Сама по себе идея соединить страхование жизни с инвестированием является достаточно спорной. С одной стороны, полисы не приносят особой пользы при наступлении страхового случая. Родственники погибшего получают сумму в несколько раз меньше той, которая была бы при заключении классического договора страхования жизни. С другой стороны, инвестиционная привлекательность этого инструмента также достаточно низкая. Во многих случаях люди за 3-5 лет действия полиса не могут ничего заработать. В этой ситуации предпосылок для дальнейшего роста этого сегмента страхования в настоящее время не наблюдается.