Новости дня

В Екатеринбурге ритуальное агентство оштрафовали за незаконное взимание средств при погребении

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. В Екатеринбурге ритуальное агентство оштрафовали на 262 тыс. руб. за взимание платы за предоставление безвозмездной услуги — назначение места для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



«В консультационный пункт для потребителей Екатеринбурга обратился горожанин с жалобой на агентство по оказанию ритуальных услуг, в котором он попросил помощи в организации погребения жены. После заключения договора и оплаты услуг представитель агентства потребовал с него дополнительную плату за предоставление места на кладбище и оформление соответствующих документов, которые он был вынужден оплатить. Согласно действующему законодательству, предоставление места для захоронения осуществляется на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.



Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора провел надзорное мероприятие, выявил нарушения и подготовил исковое заявление в суд.



«Исковые требования потребителя Чкаловским районным судом Екатеринбурга были удовлетворены в полном объеме. С ритуального агентства взыскано более 262 тыс. руб., включая компенсацию морального вреда», — сообщили в Роспотребнадзоре.



Областной суд Свердловской области при рассмотрении дела в апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения. Решение вступило в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:39</span><br /><strong>В Екатеринбурге ритуальное агентство оштрафовали за незаконное взимание средств при погребении</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. В Екатеринбурге ритуальное агентство оштрафовали на 262 тыс. руб. за взимание платы за предоставление безвозмездной услуги — назначение места для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087616-v-ekaterinburge-ritualnoe-agentstvo-oshtrafovali-za-nezakonnoe-vzimanie-sredstv-pri-pogrebenii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: