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В Екатеринбурге ритуальное агентство оштрафовали за незаконное взимание средств при погребении
11 июнь 2019 (15:39)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. В Екатеринбурге ритуальное агентство оштрафовали на 262 тыс. руб. за взимание платы за предоставление безвозмездной услуги — назначение места для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«В консультационный пункт для потребителей Екатеринбурга обратился горожанин с жалобой на агентство по оказанию ритуальных услуг, в котором он попросил помощи в организации погребения жены. После заключения договора и оплаты услуг представитель агентства потребовал с него дополнительную плату за предоставление места на кладбище и оформление соответствующих документов, которые он был вынужден оплатить. Согласно действующему законодательству, предоставление места для захоронения осуществляется на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.
Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора провел надзорное мероприятие, выявил нарушения и подготовил исковое заявление в суд.
«Исковые требования потребителя Чкаловским районным судом Екатеринбурга были удовлетворены в полном объеме. С ритуального агентства взыскано более 262 тыс. руб., включая компенсацию морального вреда», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Областной суд Свердловской области при рассмотрении дела в апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения. Решение вступило в законную силу.
«В консультационный пункт для потребителей Екатеринбурга обратился горожанин с жалобой на агентство по оказанию ритуальных услуг, в котором он попросил помощи в организации погребения жены. После заключения договора и оплаты услуг представитель агентства потребовал с него дополнительную плату за предоставление места на кладбище и оформление соответствующих документов, которые он был вынужден оплатить. Согласно действующему законодательству, предоставление места для захоронения осуществляется на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.
Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора провел надзорное мероприятие, выявил нарушения и подготовил исковое заявление в суд.
«Исковые требования потребителя Чкаловским районным судом Екатеринбурга были удовлетворены в полном объеме. С ритуального агентства взыскано более 262 тыс. руб., включая компенсацию морального вреда», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Областной суд Свердловской области при рассмотрении дела в апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения. Решение вступило в законную силу.
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