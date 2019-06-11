Новости дня

Созданное по инициативе Группы ЧТПЗ общественное движение «Город первых» организует экологический сплав

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. 12 июня активисты общественного движения «Город первых», созданного в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ, организуют экологический сплав «Чистая Чусовая России». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Волонтеры преодолеют 16 километров по реке Чусовой между Слободой и Нижним селом. По пути следования активисты очистят от мусора берега, а также места стоянок туристов. Всего планируется совершить более 10 остановок. Среди зарегистрировавшихся участников — 70 волонтеров, которые займут 10 катамаранов», — говорится в сообщении.



«Мы хотим превратить экологический сплав «Чистая Чусовая России» в масштабную акцию с привлечением волонтеров со всей России и сделать его ежегодным. Чем больше людей зададутся вопросом охраны окружающей среды и чистоты берегов, тем больше у нас будет шансов сохранить легендарную реку Урала», — говорит координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



Экологический сплав по реке Чусовой активисты общественного движения «Город первых» проводят в третий раз. В 2018 году в рамках акции собрано более 50 мешков мусора, а также крупногабаритные отходы.



Как отмечают представители Группы ЧТПЗ, основная цель общественного движения «Город Первых» — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8-904-175-78-57.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:01</span><br /><strong>Созданное по инициативе Группы ЧТПЗ общественное движение «Город первых» организует экологический сплав</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. 12 июня активисты общественного движения «Город первых», созданного в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ, организуют экологический сплав «Чистая Чусовая России». Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087599-sozdannoe-po-iniciative-gruppy-chtpz-obschestvennoe-dvizhenie-gorod-pervyh-organizuet-ekologicheskiy-splav.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: