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Созданное по инициативе Группы ЧТПЗ общественное движение «Город первых» организует экологический сплав
11 июнь 2019 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. 12 июня активисты общественного движения «Город первых», созданного в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ, организуют экологический сплав «Чистая Чусовая России». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Волонтеры преодолеют 16 километров по реке Чусовой между Слободой и Нижним селом. По пути следования активисты очистят от мусора берега, а также места стоянок туристов. Всего планируется совершить более 10 остановок. Среди зарегистрировавшихся участников — 70 волонтеров, которые займут 10 катамаранов», — говорится в сообщении.
«Мы хотим превратить экологический сплав «Чистая Чусовая России» в масштабную акцию с привлечением волонтеров со всей России и сделать его ежегодным. Чем больше людей зададутся вопросом охраны окружающей среды и чистоты берегов, тем больше у нас будет шансов сохранить легендарную реку Урала», — говорит координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.
Экологический сплав по реке Чусовой активисты общественного движения «Город первых» проводят в третий раз. В 2018 году в рамках акции собрано более 50 мешков мусора, а также крупногабаритные отходы.
Как отмечают представители Группы ЧТПЗ, основная цель общественного движения «Город Первых» — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8-904-175-78-57.
«Волонтеры преодолеют 16 километров по реке Чусовой между Слободой и Нижним селом. По пути следования активисты очистят от мусора берега, а также места стоянок туристов. Всего планируется совершить более 10 остановок. Среди зарегистрировавшихся участников — 70 волонтеров, которые займут 10 катамаранов», — говорится в сообщении.
«Мы хотим превратить экологический сплав «Чистая Чусовая России» в масштабную акцию с привлечением волонтеров со всей России и сделать его ежегодным. Чем больше людей зададутся вопросом охраны окружающей среды и чистоты берегов, тем больше у нас будет шансов сохранить легендарную реку Урала», — говорит координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.
Экологический сплав по реке Чусовой активисты общественного движения «Город первых» проводят в третий раз. В 2018 году в рамках акции собрано более 50 мешков мусора, а также крупногабаритные отходы.
Как отмечают представители Группы ЧТПЗ, основная цель общественного движения «Город Первых» — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8-904-175-78-57.
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