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В Верхотурье за незаконную вырубку деревьев с предпринимателя взыскали более 11,8 млн рублей
10 июнь 2019 (17:07)
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В Верхотурье суд обязал предпринимателя возместить ущерб в размере свыше 11,8 млн руб., причиненный лесному фонду из-за незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Арендуя участок в квартале урочища МУП «Агролесхоз» Верхотурского участкового лесничества, предприниматель без правоустанавливающих документов вырубил на его территории площадью 2,5 га деревья хвойных пород (ель, кедр, пихту, сосну) возрастом более 7 лет. Объем вырубленной древесины составил 500 куб. м.
«В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса РФ, статьями 1064 и 1068 ГК РФ вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Прокурор Верхотурского района обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании с него суммы ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса. Верхотурский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. С решением суда не согласился ответчик, который полагал, что причиной вырубки леса послужила ошибка, допущенная при отводе делянки. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верхотурского районного суда», — говорится в сообщении.
Арендуя участок в квартале урочища МУП «Агролесхоз» Верхотурского участкового лесничества, предприниматель без правоустанавливающих документов вырубил на его территории площадью 2,5 га деревья хвойных пород (ель, кедр, пихту, сосну) возрастом более 7 лет. Объем вырубленной древесины составил 500 куб. м.
«В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса РФ, статьями 1064 и 1068 ГК РФ вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Прокурор Верхотурского района обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании с него суммы ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса. Верхотурский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. С решением суда не согласился ответчик, который полагал, что причиной вырубки леса послужила ошибка, допущенная при отводе делянки. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верхотурского районного суда», — говорится в сообщении.
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