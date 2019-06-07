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Роскомнадзор помимо блокировки сайтов введет крупные штрафы
7 июнь 2019 (13:49)
УрБК, Москва, 07.06.2019. В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, вводящий прогрессивные штрафы в отношении компаний, не соблюдающих российское законодательство. Он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
«Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов или сервисов), нужно ввести до нее (блокировки) штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов», — заявил Александр Жаров.
Он отметил, что нововведение коснется и закона по локализации баз данных российских пользователей в РФ, исполнения которого Роскомнадзор уже несколько лет добивается от Facebook и Twitter.
Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию, уточнил глава Роскомнадзора.
«Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов или сервисов), нужно ввести до нее (блокировки) штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов», — заявил Александр Жаров.
Он отметил, что нововведение коснется и закона по локализации баз данных российских пользователей в РФ, исполнения которого Роскомнадзор уже несколько лет добивается от Facebook и Twitter.
Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию, уточнил глава Роскомнадзора.
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