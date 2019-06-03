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Средний размер банковского вклада в РФ составляет 174 тыс. рублей

УрБК, Москва, 03.06.2019. Объем вкладов физических лиц в России в I квартале 2019 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в прошлом году в аналогичном периоде — 0,5%). Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Также исследование АСВ показало, что сумма застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей с начала года снизилась на 2,9% и по состоянию на 1 апреля составила 571,3 млрд руб. (2% общей суммы вкладов физических лиц), малых предприятий — уменьшилась на 8,8%, составив 3 018,1 млрд руб. (9,5% общей суммы вкладов). Общий объем застрахованных средств в банках на 1 апреля — 31 681,1 млрд руб. В относительном выражении рост составил 0,2% (в I квартале 2018 года — 0,5%).



При этом отмечается, что за исследуемый период наибольший прирост показали вклады физических лиц в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. — увеличение на 2,4% по сумме и на 2,1% по количеству счетов. Далее идут вклады в диапазоне 100 тыс. до 1 млн руб., они выросли на 0,7% по сумме и уменьшились на 1% по количеству счетов. Вклады от 1,4 млн до 3 млн руб. увеличились на 0,6% по сумме и практически не изменились по количеству счетов. Сбережения свыше 3 млн руб. уменьшились на 1,1% по сумме и выросли на 0,8% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 10,7% по сумме, при этом количество счетов выросло на 1,8%.



Также отмечается, что доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличилась с 11,9 до 12,3%, а от 100 тыс. до 1 млн руб. — с 36,2 до 36,7%. При этом доли вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. и свыше 3 млн руб. практически не изменились. Отрицательную динамику показала доля вкладов до 100 тыс. — она снизилась с 9 до 8%.



Кроме того, выяснилось, что средний размер вклада россиянина по банковской системе — 174,4 тыс. руб. (на 5,1% выше, чем в начале года).



При этом АСВ фиксирует, что по итогам I квартала 54 из 100 банков повысили ставки, в 23 банках ставки понизились, а в других 23 — остались неизменными. Средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. выросли на 0,2 процентных пункта до 7,3%. При этом средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по аналогичным вкладам с начала года уменьшился на 0,4 процентных пункта до 6,7% годовых.



Агентство прогнозирует возможность небольшого снижения уровня процентных ставок в ближайшее время, реальная доходность вкладов при этом будет оставаться положительной.

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