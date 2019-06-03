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Жители более 50 жилых домов в Чкаловском районе Екатеринбурга остались без горячей воды

3 июнь 2019 (09:44)

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Жители более 50 жилых многоквартирных домов в Чкаловском районе Екатеринбурга отключены от горячего водоснабжения (ГВС).

Информация об отключении появилась от УК РЭМП «УЖСК» на прошлой неделе. В ней говорилось, что горячая вода будет отключена на два дня — 29 и 30 мая. Тем не менее 31 мая ГВС так и не было подключено. Автоответчик РЭМП «УЖСК» сообщал, что горячее водоснабжение отключено «до полного погашения задолженности». Кого и перед кем — не сообщалось. Диспетчеры сами не сообщали, когда горячая вода появится в домах, которые оказались в зоне отключения.

Жители более 50 жилых домов в Чкаловском районе Екатеринбурга остались без горячей воды

На официальном сайте РЭМП «УЖСК» появилась информация, что отключение ГВС приостановлено с 30 мая 2019 года из-за того, что АО «Уралсевергаз» прекращает поставки газа на ООО «ТЭК «Чкаловский» из-за долгов, в связи с чем «для восстановления подачи горячей воды собственникам необходимо в срочном порядке погасить задолженность за потребленные ресурсы перед поставщиками коммунальных услуг!».

Отметим, что это не первый случай, когда в летний период ООО «ТЭК «Чкаловский» отключает горячую воду жителям Чкаловского района. Так, в 2017 году компания прибегала к подобным же способам, чтобы взыскать долги с управляющей компании.

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