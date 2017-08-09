Взыскать любой ценой

Последний месяц лета для жителей двух районов Екатеринбурга — Вторчермета и Уктуса — ознаменовался очередным отключением горячего водоснабжения. Это уже не первый случай, когда конфликт управляющих компаний с ТЭК «Чкаловский» стал причиной ограничения доступа потребителей к энергоресурсу. В ситуацию в очередной раз решила вмешаться прокуратура и администрация Чкаловского района, однако уже и эти меры не дают результатов.Регулярные и длительные отключения ГВС в районе Шинный, Вторчермет, РТИ и Уктус начались еще в прошлом году, когда жители Екатеринбурга остались без горячей воды на 1,5 месяца. Добиться возобновления горячего водоснабжения тогда удалось только после вмешательства администрации Чкаловского района и прокуратуры.Впоследствии руководство ООО «ТЭК «Чкаловский» призналось, что горячая вода была отключена из-за задолженности со стороны управляющих компаний. В организации надеялись таким образом поторопить коммунальщиков с выплатами. Аналогичным способом поставщик в 2013 году пытался взыскать долг с МУП «Екатеринбургэнерго». Примечательно, что тогда отключения также проводились под видом планового ремонта котельной.В этом году ТЭК «Чкаловский» решила пойти тем же путем, и уже в мае 2017 года в 400 домах и 100 социальных объектах была отключена горячая вода под видом ремонтных работ. Следующее отключение произошло практически сразу после включения — 5 июня, и вновь причиной приостановки водоснабжения стали ремонтные работы на котельной.Спустя две недели горячая вода все же поступила в дома, однако это продлилось недолго. Уже 17 июля жители Вторчермета и Уктуса остались без ГВС из-за плановых опрессовок, которые должны были закончиться 31 июля.«Горячую воду отключили 17 июля, и ее не было до 31 июля. Позже вода появилась, но из крана с горячей водой пошла холодная, и так до сих пор. Воду обещали включить сегодня, но мы в этом сильно сомневаемся», — сказал житель одного из домов на Вторчермете.Администрация Чкаловского района и прокуратура Свердловской области вновь решили вмешаться в проблему и организовали совещание по вопросу восстановления горячего водоснабжения. На встрече присутствовали представители ТЭК «Чкаловский», сотрудники управляющих компаний УК «Чкаловская» и РЭМП УЖСК.Итоги встречи пока не раскрываются, однако, по словам представителей управляющих компаний, у них нет оснований надеяться на скорое восстановление водоснабжения.«В начале июля нам поступила информация от ТЭК «Чкаловский» о временной остановке котельной для подготовки к отопительному сезону. Позже пришло извещение о продлении отключения ГВС до 2 августа. В письме от 3 августа поставщик ресурса сообщает о начале заполнения тепловых сетей и возобновлении подачи горячей воды. Но на сегодняшний день температура воды на вводе в дома потребителей по-прежнему низкая. Никакой дополнительной письменной информации от ТЭК «Чкаловский» не поступало. Горячей воды так и нет», — рассказала пресс-секретарь УК «РЭМП УЖСК» Виктория Молибог.По мнению жителей, отключенных от ГВС районов, причиной всех перебоев с водоснабжением вновь стала задолженность управляющих компаний за энергоресурсы.Оперативно получить комментарий от ТЭК «Чкаловский» не удалось, однако согласно материалу, размещенному на сайте ТЭК «Чкаловский», летом 2016 года задолженность только УК «Чкаловская» за поставленное тепло превышала 60 млн руб. При этом собираемость платежей с населения составляла не менее 94%.В свою очередь, УК РЭМП УЖСК задолжала поставщику за прошлый период 20 млн руб., половина из которых осталась долгом с предыдущего юридического лица.Между тем картотека Арбитражного суда выдает иски о взыскании задолженности как ООО «ТЭК «Чкаловский» к УК РЭМП УЖСК и УК «Чкаловская», так и АО «ЕТК» к ТЭК «Чкаловский». Очевидно, что компании не справляются с выполнением обязательств по кредиторской задолженности.Как рассказали представители управляющих компаний на совещании ТЭК «Чкаловский», горячее водоснабжение на Вторчермете и Уктусе должно было появиться еще 8 августа, однако этого не произошло. И пока администрация района и прокуратура пытаются хоть как-то исправить ситуацию, потребителям остается только ждать, когда в их домах появится горячая вода.УрБК будет следить за развитием событий.