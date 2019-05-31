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В Свердловской области сотрудники ГИБДД проверят соблюдение ПДД на пешеходных переходах

31 май 2019 (12:49)

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. На Среднем Урале пройдут рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Среднего Урала проведут профилактические мероприятия, в ходе которых проверят соблюдение ПДД пешими участниками дорожного движения, а также водителями при проезде пешеходных переходов. Проведение мероприятия связано в первую очередь с участившимися ДТП с участием пешеходов», — говорится в сообщении.

За 4 месяца 2019 года в регионе зарегистрировано уже 268 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, причем 113 из них произошло на пешеходных переходах, а остальные были спровоцированы пешими участниками движения, нарушающими ПДД.

Автоинспекторы будут вести видеосъемку нарушений, которая впоследствии станет доказательной базой для привлечения к ответственности участников дорожного движения.

Штраф за нарушение ПДД пешеходом составляет 500 руб., для водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам — от 1 тыс. 500 до 2 тыс. 500 руб.

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