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ФАС зафиксировала рост цен на бензин на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Свердловское УФАС с 20 по 26 мая 2019 года зафиксировало рост цен на бензин на АЗС региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Так, цена за литр автомобильного бензина марки АИ-92 (93) составила 41,29 руб. Он стал стоить в среднем на 6 коп. больше, чем неделей ранее. АИ-95 увеличился в цене на 12 коп. Теперь его цена за литр — 44,20 руб.



Стоимость одного литра дизельного топлива, напротив, упала в цене на 12 коп. и составила 45,33 руб.



Цена сжиженного углеводородного газа осталась на уровне 20,54 руб. за литр.

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