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ЦБ предупредил о риске возникновения «кредитной спирали» на рынке жилья
31 май 2019 (10:02)
УрБК, Москва, 31.05.2019. Банк России отмечает риск возникновения «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости, когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на квартиры. Об этом говорится в подготовленном регулятором «Обзоре финансовой стабильности».
«Риском для сектора выступает возможное возникновение «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. Положительная обратная связь между ценами на недвижимость и ростом ипотечного кредитования характерна для периодов ипотечного бума», — пишут авторы обзора.
В связи с этим повышается значимость мер по сдерживанию кредитования физических лиц с первоначальным взносом менее 20%, указывают в ЦБ.
«Риском для сектора выступает возможное возникновение «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. Положительная обратная связь между ценами на недвижимость и ростом ипотечного кредитования характерна для периодов ипотечного бума», — пишут авторы обзора.
В связи с этим повышается значимость мер по сдерживанию кредитования физических лиц с первоначальным взносом менее 20%, указывают в ЦБ.
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