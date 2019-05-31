Новости дня

ЦБ предупредил о риске возникновения «кредитной спирали» на рынке жилья

УрБК, Москва, 31.05.2019. Банк России отмечает риск возникновения «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости, когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на квартиры. Об этом говорится в подготовленном регулятором «Обзоре финансовой стабильности».



«Риском для сектора выступает возможное возникновение «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. Положительная обратная связь между ценами на недвижимость и ростом ипотечного кредитования характерна для периодов ипотечного бума», — пишут авторы обзора.



В связи с этим повышается значимость мер по сдерживанию кредитования физических лиц с первоначальным взносом менее 20%, указывают в ЦБ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:02</span><br /><strong>ЦБ предупредил о риске возникновения «кредитной спирали» на рынке жилья</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 31.05.2019. Банк России отмечает риск возникновения «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости, когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на квартиры. Об этом говорится в подготовленном регулятором «Обзоре финансовой стабильности». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087360-cb-predupredil-o-riske-vozniknoveniya-kreditnoy-spirali-na-rynke-zhilya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: