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Группа ЧТПЗ объявляет набор на программу «Будущее Белой металлургии»
30 май 2019 (14:14)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. С 1 июня Группа ЧТПЗ начинает прием студентов на образовательную программу «Будущее Белой металлургии» в Челябинской и Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба компании, стать участниками проекта могут выпускники 9-11 классов из всех регионов России. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата.
На базе Первоуральского металлургического колледжа (Свердловская область) набор пройдет по специальностям — «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Технология машиностроения», «Обработка металлов давлением» и профессии «Машинист крана металлургического производства». На базе Челябинского промышленно-гуманитарного техникума (Челябинск) по специальностям «Обработка металлов давлением», «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Сварочное производство» и профессии «Токарь-универсал».
Обучение по программе «Будущее Белой металлургии» основано на модели практико-ориентированного дуального образования: 40% времени занимает теория, 60% отведено занятиям на современных учебно-производственных комплексах, а также производственной практике в инновационных цехах Белой металлургии. По окончании обучения выпускник получает 3-4 профессии, востребованные в металлургии. Учебная программа также предусматривает дополнительное изучение английского языка, занятия физкультурой и спортом в современном фитнес-центре.
По итогам обучения выпускники корпоративной программы получают возможность прохождения обязательной срочной службы в подшефных воинских частях компании, расположенных в поселках Горный Щит Свердловской области и Шагол Челябинской области.
«С 2019/2020 учебного года в рамках программы «Будущее Белой металлургии» проводится поэтапное внедрение системы целевого обучения. Данный формат, предусматривающий заключение компанией целевых договоров с абитуриентами и студентами, регулируется постановлением правительства РФ № 302 от 21.03.2019 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» и положительно зарекомендовал себя в системе высшего и среднего практико-ориентированного образования», — говорится в сообщении.
Пилотной площадкой для реализации новой системы станет Первоуральск. Со второго курса наиболее успешные студенты смогут заключить с предприятием целевой договор с условием дальнейшего трехлетнего трудоустройства на передовых производствах Группы ЧТПЗ.
Преимуществами такого формата для учащихся будут являться предусмотренные программой «Будущее Белой металлургии» дополнительные меры социальной поддержки и материального стимулирования во время обучения и практики, индивидуальное производственное наставничество и приобретение опыта работы по профессии, а для Группы ЧТПЗ — высокие показатели качества профессиональной подготовки и уровня мотивации будущих сотрудников. По итогам обсуждения формата целевого обучения всеми сторонами — специалистами компании, администрацией Первоуральского металлургического колледжа, педагогами, студентами и их родителями, — принято решение о предоставлении возможности заключения в 2019 году целевых договоров с заинтересованными студентами третьего и четвертого курсов в индивидуальном порядке по итогам прохождения ими процедуры рейтингования.
В 2017 году программа «Будущее Белой металлургии» признана Национальным Агентством развития квалификаций лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров.
За время реализации программы «Будущее Белой металлургии» обучение по ней прошли 790 человек, более половины из них в настоящее время работают на предприятиях Группы ЧТПЗ.
Как сообщает пресс-служба компании, стать участниками проекта могут выпускники 9-11 классов из всех регионов России. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата.
На базе Первоуральского металлургического колледжа (Свердловская область) набор пройдет по специальностям — «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Технология машиностроения», «Обработка металлов давлением» и профессии «Машинист крана металлургического производства». На базе Челябинского промышленно-гуманитарного техникума (Челябинск) по специальностям «Обработка металлов давлением», «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Сварочное производство» и профессии «Токарь-универсал».
Обучение по программе «Будущее Белой металлургии» основано на модели практико-ориентированного дуального образования: 40% времени занимает теория, 60% отведено занятиям на современных учебно-производственных комплексах, а также производственной практике в инновационных цехах Белой металлургии. По окончании обучения выпускник получает 3-4 профессии, востребованные в металлургии. Учебная программа также предусматривает дополнительное изучение английского языка, занятия физкультурой и спортом в современном фитнес-центре.
По итогам обучения выпускники корпоративной программы получают возможность прохождения обязательной срочной службы в подшефных воинских частях компании, расположенных в поселках Горный Щит Свердловской области и Шагол Челябинской области.
«С 2019/2020 учебного года в рамках программы «Будущее Белой металлургии» проводится поэтапное внедрение системы целевого обучения. Данный формат, предусматривающий заключение компанией целевых договоров с абитуриентами и студентами, регулируется постановлением правительства РФ № 302 от 21.03.2019 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» и положительно зарекомендовал себя в системе высшего и среднего практико-ориентированного образования», — говорится в сообщении.
Пилотной площадкой для реализации новой системы станет Первоуральск. Со второго курса наиболее успешные студенты смогут заключить с предприятием целевой договор с условием дальнейшего трехлетнего трудоустройства на передовых производствах Группы ЧТПЗ.
Преимуществами такого формата для учащихся будут являться предусмотренные программой «Будущее Белой металлургии» дополнительные меры социальной поддержки и материального стимулирования во время обучения и практики, индивидуальное производственное наставничество и приобретение опыта работы по профессии, а для Группы ЧТПЗ — высокие показатели качества профессиональной подготовки и уровня мотивации будущих сотрудников. По итогам обсуждения формата целевого обучения всеми сторонами — специалистами компании, администрацией Первоуральского металлургического колледжа, педагогами, студентами и их родителями, — принято решение о предоставлении возможности заключения в 2019 году целевых договоров с заинтересованными студентами третьего и четвертого курсов в индивидуальном порядке по итогам прохождения ими процедуры рейтингования.
В 2017 году программа «Будущее Белой металлургии» признана Национальным Агентством развития квалификаций лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров.
За время реализации программы «Будущее Белой металлургии» обучение по ней прошли 790 человек, более половины из них в настоящее время работают на предприятиях Группы ЧТПЗ.
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