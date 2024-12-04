УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:01

Руководители ПНТЗ посетили праздничные линейки в школах и колледжах

УрБК, Первоуральск, 01.09.2025. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) поздравили учеников и студентов с Днем знаний. Руководители предприятия посетили торжественные линейки в 19 подшефных школах, Первоуральском металлургическом колледже, а также Первоуральском политехникуме, сообщает пресс-служба ПНТЗ.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

ПНТЗ активно сотрудничает с профильными учебными заведениями в рамках программы целевого обучения. Предприятие заключает договоры со студентами, гарантируя им трудоустройство на срок не менее трех лет после окончания учебы. Документ предусматривает дополнительные меры социальной поддержки и материального стимулирования во время учебы и практики, а также индивидуальное наставничество и возможность приобретения практического опыта на производстве. По окончании учебного заведения выпускник, начавший работать на ПНТЗ, получает выплату в размере 20 тыс. руб.

С 2020 года предприятие заключило 803 целевых договора, в 2025-2026 учебном году планируется заключить еще 150 со студентами различных курсов. Ежегодно выпускники колледжей по специальностям «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Обработка металлов давлением», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Технология машиностроения», «Металлургия черных металлов», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки», «Слесарь по строительно-монтажным работа» и другим востребованным направлениям пополняют ряды сотрудников предприятия. Выпускники успешно занимают позиции не только рабочих, но и руководителей, специалистов и служащих, демонстрируя возможности карьерного роста на ПНТЗ.

«Сегодня мы приветствовали студентов-первокурсников, наших будущих сотрудников. ПНТЗ уделяет особое внимание качеству профессиональной подготовки и мотивации будущих кадров, поэтому активная работа с учебными заведениями является для нас приоритетной задачей. Целевой договор — это гарантия трудоустройства, получения профессионального опыта и конкурентоспособной заработной платы сразу после окончания колледжа. Мы возлагаем большие надежды на молодых высококвалифицированных сотрудников, готовых к выполнению сложных технологических операций на современном оборудовании», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

ПНТЗ имеет многолетний опыт практико-ориентированного обучения для подготовки специалистов, способных быстро адаптироваться к меняющимся потребностям экономики, развивать наукоемкие технологии и внедрять цифровые решения. Предприятие активно ведет профориентационную работу среди школьников и воспитанников детских садов, повышая престиж рабочих и инженерных профессий среди подрастающего поколения.
