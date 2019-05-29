На Среднем Урале растет официальная безработица

Минтруд фиксирует рост числа официально зарегистрированных безработных в большинстве российских регионов. По состоянию на 9 января 2019 года в РФ насчитывалось 694,5 тыс. человек, которые встали на учет в центры занятости. По состоянию на 22 мая — уже 769,2 тыс. человек. В Свердловской области наблюдается аналогичная тенденция. На сегодняшний день в региональных центрах занятости зарегистрировано 26 тыс. 077 безработных. Это на 20% выше уровня начала 2019 года. Тогда на Среднем Урале насчитывалась 21 тыс. 726 безработных.Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала УрБК, что связывает рост официальной безработицы в РФ с повышением пособий.«После принятия закона о повышении пенсионного возраста, о дополнительных мерах по защите лиц предпенсионного возраста, в том числе принятие постановления об увеличении пособия по безработице, ситуация со статистикой уровня безработицы меняется. При этом пока никаких негативных тенденций не наблюдается: нет серьезного спада деловой активности, нет большого количества сокращенных рабочих мест. Скорее всего, внутри официальных и выборочных данных по безработице будут меняться пропорции», — считает Людмила Иванова-Швец.По ее мнению, в ближайшие месяцы официальная безработица в РФ, скорее всего, продолжит расти. Этому способствует повышение пособия по безработице для всех граждан (было от 850 руб. до 4 тыс. 900 руб., а после января 2019 года — от 1 тыс. 500 до 8 тыс. руб.) и выгодные условия выплат для лиц предпенсионного возраста (до 11 тыс. 280 руб.).Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что рост официальной безработицы в российских регионах может быть связан с непростой ситуацией на рынке труда.«Ухудшающаяся ситуация с реальными располагаемыми доходами населения, пребывающими в состоянии продолжительной стагнации, растущая инфляция, риски ухудшения положения дел на рынке труда заставляют многих наших сограждан, потерявших работу, все же обращаться за помощью в службы занятости. К тому же количество сокращений на отечественных предприятиях постоянно растёт из-за общего ухудшения состояния российского бизнеса. Особенно это касается малого и среднего предпринимательства, испытывающего сейчас немалые трудности», — полагает А. Коренев.Аналитик отмечает, что подавляющее количество россиян, потерявших работу, в службы занятости не обращается. Как правило, предлагаемые биржей труда вакансии совершенно не соответствуют ни профессиональным компетенциям соискателя, ни его запросам по зарплате, ни, зачастую, даже профессии.Людмила Иванова-Швец добавляет, что подсчитать реальный уровень безработицы в РФ достаточно сложно.«Безработица в России имеет свои особенности. С одной стороны, уровень безработицы сравним со многими развитыми странами. Но получить точные данные не представляется возможным, так как есть данные официальные от служб занятости, где указываются только зарегистрированные, есть данные выборочных обследований. Уровень официальной безработицы у нас ниже по сравнению со многими странами. Это объясняется тем, что многие граждане предпочитают искать работу самостоятельно», — отмечает преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова.В связи с этим есть серьезные опасения, что статистика по официальной безработице отражает реальную ситуацию на рынке труда. Увеличение этого показателя может свидетельствовать не только о росте напряженности, но и об увеличении доли потерявших работу россиян, которые встали на учет на биржу труда. Если государство продолжит увеличивать пособия по безработице, то этот тренд может стать долгосрочным.