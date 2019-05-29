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В Североуральске по требованию прокуратуры снесли аварийное здание старого стационара больницы
29 май 2019 (15:01)
УрБК, Москва, 29.05.2019. В Североуральске снесли аварийное здание старого стационара ГБУЗ «Североуральская центральная городская больница». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что здание главного корпуса (старого стационара) не эксплуатируется с 2014 года, находится в аварийном состоянии и имеет опасность обрушения. Так, рамы окон объекта частично, а местами полностью отсутствуют, стекла выбиты, крыша здания полностью выгорела, частично обрушились конструкции чердачного перекрытия, частично прогорели деревянные перегородки этажей. Согласно приказу министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, здание главного корпуса ЦГБ в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации списано с баланса учреждения в 2016 году», — говорится в сообщении.
Прокуратура Североуральска направила в суд исковое заявление к Министерству здравоохранения Свердловской области, ГБУЗ «Североуральская центральная городская больница» с требованиями выделить денежные средства на снос здания и произвести его демонтаж с вывозом строительного мусора.
Североуральский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После этого ответчики снесли аварийное здание.
«Установлено, что здание главного корпуса (старого стационара) не эксплуатируется с 2014 года, находится в аварийном состоянии и имеет опасность обрушения. Так, рамы окон объекта частично, а местами полностью отсутствуют, стекла выбиты, крыша здания полностью выгорела, частично обрушились конструкции чердачного перекрытия, частично прогорели деревянные перегородки этажей. Согласно приказу министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, здание главного корпуса ЦГБ в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации списано с баланса учреждения в 2016 году», — говорится в сообщении.
Прокуратура Североуральска направила в суд исковое заявление к Министерству здравоохранения Свердловской области, ГБУЗ «Североуральская центральная городская больница» с требованиями выделить денежные средства на снос здания и произвести его демонтаж с вывозом строительного мусора.
Североуральский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После этого ответчики снесли аварийное здание.
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