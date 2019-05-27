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В ходе противоаварийных учений с участием Белоярской АЭС испытали новую спецтехнику

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В районе расположения Белоярской АЭС 24 мая 2019 года завершились комплексные межведомственные учения по организации взаимодействия министерств и ведомств при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей атомной электростанции.



Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Екатеринбурге Всероссийского оперативно-специального сбора руководящего состава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России. В практической части сбора приняли участие силы и средства войск РХБЗ, ПВО и Национальной гвардии России, ГУ МЧС Свердловской области, а также собственные силы и средства специализированных формирований Белоярской АЭС.



Учения прокомментировал главный эксперт отдела радиационной, химической и биологической безопасности Управления начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ полковник Константин Киричук. По его словам, в ходе мероприятия была задействована новая техника, позволяющая повысить эффективность обработки личного состава и машин при выходе из зоны заражения.



«В совместном противоаварийном учении было организовано взаимодействие по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций со всеми ведомствами, включая Белоярскую АЭС, МЧС, Минобороны. Задействована 29 отдельная бригада РХБЗ с использованием новых современных средств техники. Например, ССО для специальной санитарной обработки личного состава при выходе из зоны заражения. Или универсальная тепловая машина УТМ-80, которая позволяет обрабатывать крупногабаритную технику даже выше трёх метров. На учении мы отработали дезактивацию автобуса. Всё прошло успешно», — пояснил К. Киричук.



Он также отметил, что крупногабаритной технике была проведена специальная обработка с помощью ТМС-65 — тепловой машины спецобработки на базе «Урала» с авиационным двигателем. Эта машина высокотемпературным скоростным потоком сбивает радиоактивные вещества, которые могут осесть на технике. Она является очень эффективной.



Кроме того, впервые применялась на Белоярской АЭС машина КРПП-2 — контрольно-распределительный передвижной пост-2. Этот пост позволяет ускорить ввод в строй техники, которая была подвергнута заражению.



«Поставленные на учениях задачи были успешно выполнены. Такие учения помогают поддерживать на должном уровне профессиональные навыки военнослужащих и специальных служб, отлаживать взаимодействие на «межведомственных стыках» между различными участниками операции, а значит — способствуют обеспечению нашего высшего приоритета: безопасности атомной электростанции», — рассказали в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

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