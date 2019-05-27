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В Екатеринбурге запретят парковаться еще на шести улицах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Екатеринбурге во II квартале 2019 года будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» еще на шести улицах. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



В администрации муниципалитета отмечают, что это необходимо для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети.



Запрещающие знаки появятся на следующих участках:



Уральских Рабочих перед улицей Бакинских Комиссаров со стороны переулка Сосновый (100 метров до перекрестка с обеих сторон);



На улице Карла Либкнехта перед улицей Первомайской со стороны улицы Шевченко (100 метров до перекрестка);



На проспекте Ленина от улицы Мира до улицы Гагарина;



На улице Челюскинцев от улицы Братьев Быковых до улицы Маршала Жукова;



На проспекте Космонавтов от переулка Мельковский до улицы Артинской;



На местном проезде от дома № 3 по Тбилисскому бульвару и до дома № 59/1 по улице Крестинского (во избежание затруднения движения на период строительства жилого дома).

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