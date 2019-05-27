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Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе-апреле выросли на 8%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Объем продаж на первичном рынке жилья Екатеринбурга в январе-апреле 2019 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на вторичном — на 3%. Об этом говорится в докладе начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, с которым он выступил на «Дне недвижимости» в Екатеринбурге.



«Прошлый год был для рынка жилья крайне удачным. Начало года по инерции вселяло оптимизм. Но к весне темпы роста продаж начали снижаться. К лету 2019 года рынок жилья подходит с отчетливыми признаками охлаждения. Участники рынка уже не смогут наращивать продажи в ближайшие месяцы. Активность покупателей постепенно снижается, вслед за слабыми результатами рынка ипотеки», — сообщил М. Хорьков.



Пока темпы роста цен на квартиры остаются в положительной зоне. Но условий для сохранения устойчивого растущего тренда немного, считает аналитик.

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