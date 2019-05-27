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В Красноуральске предприятие «Газовые сети» заплатит 200 тыс. рублей за нарушения при эксплуатации опасных объектов

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Красноуральске предприятие «Газовые сети» заплатит штраф в размере 200 тыс. руб. за нарушения при эксплуатации опасных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В ноябре 2018 года специалисты Ростехнадзора провели внеплановую документарную проверку ООО «ГУП «Газовые сети» на предмет соблюдения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации юридическим лицом опасных производственных объектов и выявили целый ряд нарушений.



«Так, у предприятия отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, не было обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности ряда зданий котельных, при этом у них отсутствует проектная документация. Предприятием не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств, работающих на природном газе, газорегуляторных установок и внутренних газопроводов. Это касается зданий на ул. Янкина, Устинова, Урицкого, Леваневского, Индустриальной в Красноуральске», — говорится в сообщении.



Все это является нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и создает угрозу возникновения ЧП и ЧС, а также угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.



По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, и в адрес общества было внесено предписание об устранении выявленных нарушений. ООО «ГУП «Газовые сети» было назначено наказание в виде штрафа — 200 тыс. руб.



Постановлением Красноуральского городского суда наказание было оставлено без изменений. Представитель юридического лица обжаловал его в вышестоящей инстанции. Судья областного суда, проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции.

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