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В Екатеринбурге задержали замруководителя УФССП России по Свердловской области Елену Сидорову
24 май 2019 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Свердловской области Елену Сидорову. Об этом УрБК стало известно из собственных источников.
Оперативно прокомментировать ситуацию в Следственном Управлении СК России по Свердловской области не смогли.
Оперативно прокомментировать ситуацию в Следственном Управлении СК России по Свердловской области не смогли.
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