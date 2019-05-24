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В Екатеринбурге задержали замруководителя УФССП России по Свердловской области Елену Сидорову

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Свердловской области Елену Сидорову. Об этом УрБК стало известно из собственных источников.



Оперативно прокомментировать ситуацию в Следственном Управлении СК России по Свердловской области не смогли.

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