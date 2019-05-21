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В Краснотурьинске турагент заплатит более 470 тыс. рублей за сорванный отдых

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Краснотурьинске турагент — ИП Санников В. С. заплатит более 470 тыс. руб. за сорванный отдых. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В сентябре 2018 года жительница Красноуральска заключила с ИП Санниковым В. С. договор на реализацию туристического продукта. 6 дней в Турции должны были обойтись семье из 4 человек в 295 тыс. 200 руб., из которых 19 тыс. 478 руб. составило вознаграждение турагенту.



Оплата тура была произведена в полном объеме, но средства туроператору перечислены не были. В итоге тур был аннулирован. Предприниматель вернул только комиссионное вознаграждение — 19 тыс. 478 руб.



Пострадавшая сторона обратилась с иском в Красноуральский городской суд. Истец просила взыскать с ИП Санникова В. С. сумму, уплаченную по договору о реализации туристского продукта — 275 тыс. 722 руб., неустойку — 295 тыс. 200 руб., компенсацию морального вреда — 30 тыс. руб., штраф в размере 50% от присужденных сумм.



Красноуральский городской суд частично удовлетворил исковые требования. С ИП Санникова В. С. взысканы уплаченные денежные средства — 275 тыс. 722 руб., неустойка — 295 тыс. 200 руб., компенсация морального вреда — 15 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 147 тыс. 600 руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.



Суд апелляционной инстанции не согласился с размером неустойки, присужденной судом первой инстанции, так как размер неустойки не может превышать стоимости услуги, которая турагентом была оказана некачественно.



Свердловский областной суд изменил решение Красноуральского городского суда. Размер неустойки снижен до 19 тыс. 478 руб., а штрафа — до 147 тыс. 600 руб. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Индивидуальный предприниматель выплатит пострадавшей 457 тыс. 800 руб.

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