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Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга по объемам жилищного строительства

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию об объемах жилищного строительства в российских регионах в перерасчете на одного жителя. Свердловская область заняла в рейтинге 31 место.



По итогам 2018 года на Среднем Урале ввод жилья в эксплуатацию сократился на 2,6%. В перерасчете на одного жителя в регионе построили 0,483 кв. м.



Отметим, что первые три места в рейтинге заняли Ленинградская (1,442), Московская (1,174) и Калинградская области (0,917).

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