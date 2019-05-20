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Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга по объемам жилищного строительства
20 май 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию об объемах жилищного строительства в российских регионах в перерасчете на одного жителя. Свердловская область заняла в рейтинге 31 место.
По итогам 2018 года на Среднем Урале ввод жилья в эксплуатацию сократился на 2,6%. В перерасчете на одного жителя в регионе построили 0,483 кв. м.
Отметим, что первые три места в рейтинге заняли Ленинградская (1,442), Московская (1,174) и Калинградская области (0,917).
По итогам 2018 года на Среднем Урале ввод жилья в эксплуатацию сократился на 2,6%. В перерасчете на одного жителя в регионе построили 0,483 кв. м.
Отметим, что первые три места в рейтинге заняли Ленинградская (1,442), Московская (1,174) и Калинградская области (0,917).
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