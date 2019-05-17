ООО «Находка» обмануло клиентов

В Екатеринбурге традиционно сохраняется высокая конкуренция на рынке риэлторских компаний, особенно в сфере аренды жилых и нежилых помещений. Многочисленные операторы рынка пытаются сформулировать свои уникальные предложения и тем самым привлечь максимальное количество клиентов.В частности, одно из екатеринбургских агентств — ООО «Находка» — предлагает собственникам жилых помещений, которые решили сдать свою недвижимость в аренду, своеобразную гарантию: оплатить коммунальные расходы в случае, если агентство не подберет арендатора в течение месяца. Данное положение закреплено в типовом договоре, который агенты компании предлагают подписать клиентам.Согласно договору, исполнитель обязуется оплатить коммунальные услуги за текущий месяц по представленной квитанции в случае отсутствия заключенного договора аренды или получения задатка в отношении жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты заключения договора услуг.Интересно, что на типовом бланке договора ООО «Находка» присутствует изображение логотипов Уральской палаты недвижимости и Российской гильдии риэлторов. На указанном сайте в разделе «О нас» можно найти свидетельство того, что ООО «Агентство недвижимости «Находка» является действительным членом Уральской палаты недвижимости, и, следовательно, на него распространяются стандарты работы с клиентами, принятые этим общественным объединением. Стоит заострить внимание на том факте, что договор подписывается от имени ООО «Находка», а сайт и свидетельство, показываемые клиенту как конкурентное преимущество, формально относятся к «Агентству недвижимости «Находка».Но заявленная система работает не всегда. В октябре прошлого, 2018 года, ООО «Находка» не смогло в течение 30 календарных дней, согласно договору, найти арендатора для одного из своих клиентов. Когда тот обратился с требованием исполнить гарантийные обязательства и погасить коммунальные платежи за месяц простоя недвижимости, ООО «Находка» отказалось это сделать.Исходя из полученной от риэлторов информации, клиент был уверен, что ООО «Находка» состоит в Уральской палате недвижимости, позиционирующей себя как «крупнейшее объединение профессионалов рынка недвижимости России». Членство в этой ассоциации стало для клиентов признаком того, что компания при работе руководствуется Кодексом этики членов УПН.Клиент обратился в УПН для рассмотрения действий ООО «Находка». Согласно имеющейся в распоряжении редакции УрБК копии результатов решения комиссии по профессиональной этике и контролю за соблюдением профессиональных стандартов УПН (третейской комиссии), сообщество признало, что клиент прав: ООО «Находка» действительно нарушило один из пунктов договора, однако оказалось, что ООО «Находка»…не является членом УПН.«ООО «Находка», не являясь членом УПН, ввело в заблуждение заявителя относительно того, что он вступает в договорные отношения с членом УПН, так как использует в своих договорах значок члена УПН, а также разместив на странице своего сайта «НАХОДКА.PRO» информацию о членстве в УПН АН «Находка» (ИП Курмачев А. Н.)», — отмечается в решении третейской комиссии УПН.При этом АН «Находка» отказывается отвечать по обязательствам ООО «Находка», поскольку клиент заключил договор с последним. Однако третейская комиссия решила, что АН «Находка» несет ответственность за действия ООО «Находка».«ИП Курмачев А. Н. (АН «Находка») несет ответственность за действия ООО «Находка». В соответствии с пунктом 18 Кодекса этики членов УПН, член УПН несет ответственность, предусмотренную ПОРД, за действия лиц, не являющихся членами УПН, но осуществляющих деятельность на рынке недвижимости, в случаях, когда эти лица в соответствии с законодательством являются для члена УПН аффилированными (статья 4 закона РСФСР № 948-1 от 22.03.1991 года «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках») либо используют средства, способные ввести клиента в заблуждение относительно того, что он вступает в договорные отношения с членом УПН, в том числе, если эти лица расположены по одному адресу с членом УПН, используют схожие наименования и торговые марки (бренды) и/или имеют иные признаки, позволяющие считать деятельность члена УПН и таких лиц на рынке взаимосвязанной», — поясняется в решении комиссии.Редакция УрБК обратилась с официальным запросом в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. Ведомство подтвердило решение УПН, отметив, что АН «Находка» (ИП Кумрачев А. Н.) действительно несет ответственность за ООО «Находка» и должно исполнить решение третейской комиссии УПН.«ИП Курмачев А. Н. (АН «Находка») и ООО «Находка» являются группой лиц по смыслу пункта 1 части 1 статьи 9 федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», поскольку Курмачев А. Н. является единственным учредителем ООО «Находка» (100% размер доли). В связи с тем, что ИП Курмачев А. Н. и ООО «Находка» являются группой лиц, они осуществляют деятельность на рынке как единый хозяйствующий субъект в общих друг с другом интересах», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции УрБК.УПН указала АН «Находка» и ООО «Находка» на «недопустимость распространения информации, которая может ввести в заблуждение, а также причинить ущерб законным интересам профессиональных участников рынка недвижимости».Вместе с тем, на момент написания статьи ООО «Находка» не выполнило решения комиссии по профессиональной этике и контролю за соблюдением профессиональных стандартов Уральской палаты недвижимости.Исполнительный директор УПН Рустем Галеев сообщил корреспонденту УрБК, какие меры могут быть предприняты в отношении члена профессиональной ассоциации, нарушающего кодекс и игнорирующего решение третейской комиссии.«По решению третейской комиссии могут быть отменены льготы члена ассоциации. УПН предоставляет некоторые услуги для профессиональных участников рынка — это информационные услуги (наличие собственного сайта, информационной базы), рекламные услуги (при помощи собственных средств массовой информации — сайта, газеты «Есть вариант»), услуги по обучению. Они предоставляются всем представителям рынка, независимо от членства в ассоциации. Но член имеет существенные льготы и скидки на их использование. Кроме того, если решение третейской комиссии не исполняется, может быть предпринята крайняя мера: исключение из ассоциации. Это в первую очередь репутационный урон. Участие в профессиональной ассоциации — своего рода имиджевый показатель компании, которая добровольно принимает на себя какие-то дополнительные обязательства, ответственность, выполнение каких-то правил, стандартов», — сообщил он.Однако стоит отметить, что компания, использующая символику УПН и нарушающая Кодекс этики УПН, не являясь её членом, уже наносит репутационный ущерб тем операторам рынка, кто действительно входит в ассоциацию, вызывая недоверие клиентов и принижая ценность членства в профессиональном объединении. В настоящее время ООО «Находка» продолжает использовать данные Агентства недвижимости «Находка» (сайт и сведения о членстве в УПН) и вводить потенциальных клиентов в заблуждение.Подписание договора на оказание услуг по поиску арендатора от имени ООО «Находка», не являющегося членом УПН, под видом заключения договора с Агентством недвижимости «Находка», которое им является, — факт, который доказала Комиссия УПН. Соответственно, отказ компании от признания и выполнения решений УПН и выполнения условий собственного договора любой клиент компании может расценить как то, что в «лихих 90-х» назвали «разводкой» и «кидаловом» (что творилось на рынке недвижимости Екатеринбурга в этот период и с чем боролась УПН), и что не имеет никакого отношения к корпоративным стандартам, которые продвигает это профессиональное объединение.