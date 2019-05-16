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ЕВРАЗ ЗСМК модернизирует очистные электрофильтры на котлах ЗапсибТЭЦ
16 май 2019 (14:48)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. На ЗапсибТЭЦ ведется поэтапная модернизация электрофильтров, которые очищают дымовые газы от золы при сжигании угля в котлах. Об этом сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.
«Модернизация оборудования обеспечивает высокую степень очистки дымовых газов до 98,5% и сокращение выбросов золы улей в атмосферу до 3 тыс. т в год. Модернизация электрофильтров теплоэлектроцентрали входит в число приоритетных природоохранных программ ЕВРАЗ ЗСМК. В настоящее время реконструировано оборудование на одном котле. В 2019-2020 годах фильтры будут заменены еще на двух агрегатах. Инвестиции в проект составят порядка 600 млн руб.», — говорится в сообщении.
В 2018 году один из котлов ЗапсибТЭЦ был переведен с угля на сжигание вторичных энергоресурсов — доменного и коксового газов. Это позволило сократить выбросы золы углей в атмосферу на 2 тыс. т в год.
ЗапсибТЭЦ обеспечивает электроэнергией промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК, а также подает тепло в жилые кварталы Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка.
«Модернизация оборудования обеспечивает высокую степень очистки дымовых газов до 98,5% и сокращение выбросов золы улей в атмосферу до 3 тыс. т в год. Модернизация электрофильтров теплоэлектроцентрали входит в число приоритетных природоохранных программ ЕВРАЗ ЗСМК. В настоящее время реконструировано оборудование на одном котле. В 2019-2020 годах фильтры будут заменены еще на двух агрегатах. Инвестиции в проект составят порядка 600 млн руб.», — говорится в сообщении.
В 2018 году один из котлов ЗапсибТЭЦ был переведен с угля на сжигание вторичных энергоресурсов — доменного и коксового газов. Это позволило сократить выбросы золы углей в атмосферу на 2 тыс. т в год.
ЗапсибТЭЦ обеспечивает электроэнергией промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК, а также подает тепло в жилые кварталы Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка.
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