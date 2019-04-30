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Завод УГМК во Владикавказе остановит производство 30 апреля

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Завод «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе остановит работу цехов 30 апреля в рамках консервации производства. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



«30 апреля на «Электроцинке» будут остановлены вельццех и гидрометаллургический цех, задействованные с декабря 2018 года в выгрузке незавершенного производства и оборотных материалов. После остановки оборудование будет выведено из эксплуатации, предприятие приступит к реализации мероприятий по консервации промышленных объектов», — говорится в сообщении.



С 1 мая персонал завода, незадействованный в консервации и получивший уведомления о сокращении, будет переведен в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка. Трудовые договоры с работниками будут расторгнуты 31 мая, им будут выплачены компенсации.



Напомним, что в октябре 2018 года в цехе электролиза «Электроцинка» произошел пожар, площадь которого составила 4,5 тыс. кв. м. При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали. После пожара в очередной раз возник вопрос об экологичности предприятия. В связи с этим парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.



С 1 декабря 2018 года на предприятии начали выгрузку незавершённой продукции из вельццеха и гидрометаллургического цеха. Окись цинка, кеки, клинкер, а также остатки цинкового концентрата со складов предприятия отправлены для переработки на предприятия УГМК в Свердловской и Челябинской областях.

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