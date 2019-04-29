В Лесном запустят «Бережливый умный город»

Фотография с официального сайта ГО «Город Лесной»

Администрация ГО «Город Лесной» и госкорпорация «Росатом» 24 апреля в Москве, на III Форуме городов атомной отрасли подписали соглашение о реализации совместных инициатив по внедрению подходов «Бережливого умного города» (Lean Smart City). Документ подразумевает внедрение комплекса организационных мероприятий и технических решений, направленных на повышение качества управления городскими ресурсами и предоставления услуг. Его цель — создание устойчивых благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности населения.Аналогичные соглашения были заключены главами администраций еще 14 российских городов — Трехгорного, Обнинска, Заречного, Железногорска, Дубны, Электростали, Десногорска, Удомли, Снежинска, Краснокаменска, Волгодонска, Глазова, Зеленогорска, Балакова. Подписи под документами поставили директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и директор АО «ПСР» Альберт Лещев.В рамках указанных соглашений в городах присутствия Росатома будет реализован полный цикл проекта «Бережливый умный город», включая анализ реализации полномочий, составление организационно-функциональной структуры муниципалитетов, определение сфер для оптимизирования процессов в соответствии с технологией Производственной системы «Росатом» (ПСР), реализацию ПСР-проектов по различным направлениям деятельности муниципалитетов. В результате будет сформировано целевое видение состава модулей единой цифровой платформы, цифровых сервисов и решений, необходимых для реализации проекта в каждом из городов.«Подходы и инструменты бережливого производства, которые у нас в атомной отрасли отрабатываются в течение уже 10 лет, позволили создать новый продукт на стыке оптимизации процессов и цифровизации. «Бережливый умный город» позволяет в любом городе провести аудит текущих процессов на предмет их эффективности и скорости протекания, оптимизировать эти процессы и в итоге повысить производительность муниципальных служб», — пояснил Сергей Обозов.«Бережливый умный город» — технология непрерывных улучшений на основе современных цифровых инструментов сбора и анализа данных. Она направлена на повышение эффективности управленческих процессов муниципалитета, сокращение потерь и времени протекания процессов, экономию ресурсов, а также вовлечение жителей и улучшение качества их жизни.Проект уже реализован в Сарове (Нижегородская область), он входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития ООН-Хабитат. По оценкам администрации Сарова, внедрение технологии «Бережливого умного города» приносит не менее 7% экономии городского бюджета в год.«В Сарове, где реализована наша базовая платформа «Умный город», мы не просто организовали взаимодействие между людьми и администрацией по волнующим жителей вопросам, но еще и проанализировали, как выстроен сам процесс принятия решений и согласований. Оптимизировав управленческие процессы, получили значительное сокращение затрат времени и повышение эффективности. Мы рады, что наш опыт нашел положительный отклик в других городах. Теперь мы приступаем к тиражированию технологии «Бережливого умного города». Это позволит нам создать в рамках Росатома уникальную компетенцию в области цифровизации муниципального управления, которая востребована во всех регионах России», — отметила Ксения Сухотина.По словам главы ГО «Город Лесной» Сергея Черепанова, партнерство с Росатомом в данном случае позволит обобщить уже имеющийся в «атомграде» опыт в области цифровизации, а также развить эти наработки в рамках единого проекта.«Для города Лесного подписание соглашения с ООО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) имеет большое практическое значение. Первым и главным этапом, который мы планируем в рамках «Бережливого умного города», станет цифровизация, диспетчеризация систем водоснабжения и водоотведения. Сюда войдет реализация концессионного соглашения с «дочкой» РИР, подписанного в декабре 2018 года. Второй блок — это внедрение системы «Активный горожанин», подразумевающей участие жителей в решении городских проблем посредством программ «Умного города», которые Росатом и РИР уже отработали в г. Сарове. Третье — в рамках «Бережливого и умного города» мы хотим обобщить свои наработки по развитию системы «Безопасный город», подразумевающей внедрение видеонаблюдения, мониторинг ситуации в г. Лесном, и реализовать третий этап данного проекта», — рассказал Сергей Черепанов.Глава Лесного пояснил, что соглашением также предусмотрено дальнейшее применение опыта Производственной системы Росатома (ПСР), которое в прошлом году уже дало положительный результат в рамках проекта «Бережливая поликлиника». «Дорожная карта» внедрения ПСР сейчас разрабатывается в администрации городского округа.«Сегодня Росатом является нашим надежным партнером, и мы уверены, что это сотрудничество позволит повысить качество жизни лесничан», — отметил Сергей Черепанов.Таким образом, эксперты отмечают, что реализация проекта «Бережливый умный город» в Лесном и других городах присутствия Росатома будет способствовать их превращению в территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала. Создание комфортной цифровой среды позволит сохранить и развить научно-инженерные школы и традиции, привлечь инвестиции в города.